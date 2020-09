Napoli, De Laurentiis positivo al Coronavirus: test a tutti i presidenti

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Coronavirus: a confermarlo il club azzurro con una nota diffusa sui social e sul proprio sito ufficiale: “La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato mercoledì”.

Il patron degli azzurri ha partecipato mercoledì all’assemblea della Lega Serie A, e ha incontrato tutti i dirigenti delle venti società del massimo campionato italiano, che nelle prossime ore dovranno necessariamente sottoporsi alla profilassi obbligatoria ed eventualmente entrare in quarantena nel caso di positività.

Il massimo dirigente dei partenopei era a Milano per discutere dell’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021/24 insieme a tutti gli altri rappresentanti dei club. Durante i lavori, fa sapere la Lega, non era indispensabile indossare la mascherina perché sono stati rispettati i protocolli anti Covid e il distanziamento sociale. Tra gli altri, erano presenti il presidente della Juventus Andrea Agnelli, l’ad dell’Inter Beppe Marotta, il presidente del Milan Paolo Scaroni, il patron della Lazio Claudio Lotito, il presidente della Lega Paolo Dal Pino e l’ad Luigi De Siervo.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis non sarebbe asintomatico (accusa una certa debolezza e dolori articolari) e sarebbe positivo anche un suo familiare. Nei mesi scorsi il produttore cinematografico aveva sofferto di una forma importante di polmonite.

Suona l’allarme in casa Napoli: anche un altro dirigente, presente nel ritiro di Castel di Sangro, sarebbe risultato positivo. Gattuso e i calciatori si sono sottoposti ai tamponi solo pochi giorni fa e sono risultati tutti negativi: queste nuove positività potrebbero spingere il club a isolare la squadra, fa sapere la rosea.

OMNISPORT | 10-09-2020 09:57