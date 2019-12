Napoli, De Laurentiis prepara il colpo per rinforzare l'attacco

La trasferta di domenica sera a Reggio Emilia, dove il Napoli affronterà il Sassuolo, consentirà alla dirigenza partenopea di entrare in contatto con quella neroverde e invitarla ad aprire il tavolo delle trattative per Jeremie Boga, esterno offensivo della squadra allenata da Roberto De Zerbi. L’intenzione di Aurelio De Laurentiis e della dirigenza partenopea, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è quella di portare il franco-ivoriano a Napoli e regalare al nuovo allenatore Gennaro Gattuso un rinforzo decisamente adatto al suo modulo di gioco.

L’offerta fatta al giocatore sarebbe, secondo la stessa fonte, di quelle importanti: un quinquennale da 1,5 milioni di euro che potrebbe far vacillare le convinzioni dell’ex Chelsea, fino ad oggi capace di non farsi distrarre dalle numerose voci di mercato che lo coinvolgono.

A tal proposito Daniel Boga, agente e fratello del calciatore, ha dichiarato a ‘Radio Marte’: “Jeremie è soddisfatto della stagione fino a qui, perchè ha avuto la possibilità di giocare e dimostrare le sue qualità. Sassuolo-Napoli? Giocare contro una grande squadra è sempre bello per un calciatore perchè affrontare le big permette di confrontarsi con i migliori e capire il livello”.

“Domenica contro il Napoli, ma un giorno con il Napoli? Perché no – ha ribadito il fratello-agente – Al momento non ho elementi per dire che sarà così, ma non ho elementi neppure per dire che non lo sarà. Per far sì che si concretizzi l’affare, il Napoli deve mostrare interesse per Boga e soprattutto deve fare un’offerta al Sassuolo. Ho sentito Giuntoli due settimane fa, abbiamo parlato di alcuni calciatori e anche di Boga. Jeremie gli piace, ma non posso dire di più al momento”.

“So che il Napoli sarebbe una grande opportunità per Jeremie – ha aggiunto Daniel Boga -, per gli addii imminenti di Mertens e Callejon. Vedremo cosa accadrà a fine mercato: la destinazione partenopea ci piace, ma tutto dipende comunque dal Sassuolo. Decideranno loro se venderlo a giugno o a gennaio, e se gli diranno invece che dovrà restare lui non andrà via”.

Oltre all’attacco, il Napoli punta a rinforzare anche il centrocampo: l’obiettivo dichiarato è Lucas Torreira dell’Arsenal, visto in Italia qualche stagione fa con la maglia della Sampdoria.

Gli azzurri vorrebbero investire 30 milioni su Torreira, e hanno proposto ai londinesi un prestito oneroso di 18 mesi da 3 milioni di euro, con obbligo di riscatto a quota 27.

SPORTAL.IT | 21-12-2019 00:14