Napoli, De Laurentiis dagli Usa punge Conte ma avverte Allegri e tifosi: la priorità non è il mercato 

Da Los Angeles, dove ha assistito al pareggio del Belgio con l’Iran, il presidente dei partenopei ha spiegato le strategie del club e spiegato, di fatto, come ha scelto il nuovo allenatore

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Da Los Angeles, dove ha assistito al pareggio del Belgio di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne con l’Iran, Aurelio De Laurentiis ha parlato del Napoli del futuro, punzecchiando Antonio Conte e lanciando un messaggio al successore Massimiliano Allegri e ai tifosi: nelle sue parole la ragione per cui ha scelto l’ex tecnico del Milan.

De Laurentiis e il futuro del Napoli

Chissà quale sarà il giudizio di Aurelio De Laurentiis sulle prestazioni di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, giocatori del Napoli in odore di “taglio” che il presidente dei partenopei ha osservato dal vivo a Los Angeles, nella partita pareggiata ai Mondiali dal loro Belgio con l’Iran.

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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ADL non ha parlato dei due giocatori, ma del futuro del Napoli dopo l’addio di Antonio Conte e l’arrivo di Massimiliano Allegri, che il club però non ha ancora ufficializzato.

ADL punge Conte e avverte Allegri

“Il Napoli sarà, come da sempre, forte, competitivo e attraente”, ha assicurato De Laurentiis lanciando poi un messaggio ad Allegri, mai nominato esplicitamente: “Al prossimo allenatore chiedo di avere una grande personalità, umiltà ed entusiasmo”, ha aggiunto ADL. Continuando, però, De Laurentiis non ha mancato di inviare una frecciata a Conte.

“Il Napoli è una società sana e forte, con una rosa alla quale non manca nulla – ha detto ADL – che se non avesse subito decine di infortuni avrebbe sicuramente lottato per lo scudetto fino alla fine”. Considerato che il Napoli non ha cambiato il suo staff medico, pare proprio che, per De Laurentiis, la responsabilità degli infortuni ricada su Conte.

L’avviso ai tifosi

Il numero uno del Napoli allarga poi il discorso alle strategie del club: “I prossimi anni li dovrò dedicare a risolvere due problemi importanti – ha detto De Laurentiis – : stadio di proprietà e centro sportivo. Due problemi che mi impegneranno completamente nel prossimo futuro”. Parole che suonano come un avvertimento ai tifosi azzurri: il mercato non è la priorità, per la società è arrivata l’ora di impegnarsi – anche economicamente – per la crescita strutturale. Gli investimenti, dunque, andranno in quella direzione.

La scelta di Allegri

Sommando le due dichiarazioni di De Laurentiis, si capisce anche perché il tecnico abbia deciso di puntare su Allegri e non su Vincenzo Italiano, corteggiato, mollato e poi finito al Besiktas. Quando parla di un Napoli forte e competitivo, ADL spiega che le ambizioni del club non cambiano con l’addio di Conte. Ma con gli investimenti su stadio e centro sportivo, il mercato azzurro dovrà necessariamente ridimensionarsi rispetto al biennio contiano. Allegri, iper-aziendalista specializzato nella gestione dello spogliatoio, appariva dunque un profilo migliore rispetto al tattico Italiano. Solo il campo dirà se la scelta di ADL sarà stata quella giusta.