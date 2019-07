Napoli, De Laurentiis rassicura i tifosi sul mercato

Sorpresa al ritiro del Napoli a Dimaro: in mattinata ha fatto visita il presidente De Laurentiis che, sollecitato dai tifosi al grido di 'Portaci James Rodriguez', ha risposto: "Ieri avevo promesso che sarei venuto in mezzo a voi e mi piacerebbe fare una foto con ognuno di voi, ma lo capite da soli che non è possibile. Per quanto riguarda quello che voi avete più a cuore, cioè il mercato, vi dico che dovete avere pazienza perché il mercato chiude il 2 di Settembre".

"Da qui a quella data possono cambiare tantissime cose. Noi stiamo trattando con chiunque ci interessi, ma che sia coerente e giusto per il gioco e non per fare scena. E' chiaro il ragionamento? Non ho bisogno di avere più abbonamenti, io ho bisogno di vincere ma per farlo bisogna usare la testa. Il massimo impegno c'è" ha assicurato il presidente dei partenopei.

Gli azzurri seguono da tempo James Rodriguez, giocatore espressamente chiesto da Carlo Ancelotti che avrebbe strappato il 'sì' del giocatore, ma l'intesa con il Real Madrid non è ancora arrivata e la pista si è raffreddata.

Per arricchire il reparto offensivo De Laurentiis sta seguendo anche la vicenda Icardi: il giocatore è fuori dal progetto Inter ma al momento preferisce un trasferimento alla Juventus. Paratici ha un accordo verbale con Wanda Nara ma Higuain blocca tutto: l'ex Milan vuole giocarsela alla corte di Sarri e non ha nessuna intenzione di trasferirsi alla Roma, club con cui i bianconeri hanno un accordo sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Per agevolare la trattativa la Juventus ha proposto anche una buonuscita da 2 milioni di euro che però il Pipita ha rifiutato.

Il Napoli è pronto a offrire 60 milioni di euro all'Inter per Icardi (10 milioni in più della Vecchia Signora), ma il valzer delle punte rimane al momento congelato.

SPORTAL.IT | 20-07-2019 14:48