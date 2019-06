Napoli, De Laurentiis regala un top player ad Ancelotti

Ancora ferita dalla scelta di Maurizio Sarri di accasarsi alla Juventus, il Napoli rialza la testa e pensa ad allestire una rosa super competitiva che possa permettere a Carlo Ancelotti di lottare, il prossimo anno, per lo Scudetto proprio con la Juventus di Maurizio Sarri e, probabilmente, l’Inter di Antonio Conte. Come confermato da Sky Sport, Aurelio De Laurentiis starebbe per regalare un vero top player al suo allenatore.

Mancherebbe solo l'ufficialità per il passaggio di James Rodriguez al Napoli. Grazie alla mediazione di Jorge Mendes (procuratore anche di Cristiano Ronaldo), il Real Madrid, proprietario del cartellino del fantasista colombiano, avrebbe accettato l'idea della formula del prestito oneroso, con diritto di riscatto (quindi niente obbligo di riscatto, come richiesto dalla società azzurra).

James Rodriguez arriverebbe al Napoli per una cifra pari a sette milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a circa 35 milioni. Carlo Ancelotti stima moltissimo il colombiano, reduce da una stagione, in prestito, non esaltatissima al Bayern Monaco. Oltre al colombiano, il club partenopeo starebbe trattando Kostas Manolas, di proprietà della Roma (accostato a tanti altri top club), e il messicano, in forza al PSV, Hirving Lozano. In particolare, quest’ultimo, sarebbe davvero vicino a trovare un’intesa con il club di Aurelio De Laurentiis.

Napoli che starebbe valutando anche alcune cessioni eccellenti. Il PSG sarebbe ancora sulle tracce di Allan, già cercato nei mesi scorsi. Attenzione anche alla posizione di Elseid Hysaj. Il difensore albanese sarebbe corteggiato dal Manchester United. Dovesse lasciare gli azzurri, pressing su Kieran Trippier, in forza al Tottenham.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 08:05