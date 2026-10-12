Napoli: De Laurentiis rimprovera Allegri per il ritardo e blinda Malagò alla Figc: la stoccata ad Abodi 

Alla premiazione del club azzurro col Collare d’Oro del Coni il presidente ha bonariamente bacchettato il suo tecnico e si è lanciato in una difesa a spada tratta del commissario della Federcalcio

In occasione della premiazione del Napoli con il Collare d’Oro del Coni a Roma, Aurelio De Laurentiis ha risposto ai critici di Massimiliano Allegri, non risparmiando però un bonario rimprovero al suo allenatore. Poi ADL si è detto certo delle capacità di Giovanni Malagò di guidare la Figc: tra le dichiarazioni del patron azzurro anche una stoccata al Ministro dello Sport Andrea Abodi, “nemico” per eccellenza del nuovo commissario della Federcalcio.

Napoli, De Laurentiis difende Allegri

Giornata di gloria per il Napoli, che per i suoi 100 anni è stato oggi insignito a Roma del Collare d’Oro del Coni, la massima onoreficenza dello sport italiano. Intercettato dai cronisti, Aurelio De Laurentiis ha approfittato dell’occasione per difendere il lavoro di Massimiliano Allegri, rivelando di non aver mai minimamente pensato al suo possibile esonero. “Io confido molto nei nostri ragazzi e non ho mai avuto dubbi nell’allenatore – ha detto ADL parlando della sfida di domani in Champions League con il Villarreal – Come avete visto io sono stato sempre silente, non ho fatto commenti, né ho dato giudizi”.

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ADL e il rimprovero ad Allegri

Parlando di Allegri, però, De Laurentiis si è lasciato andare a un leggero rimprovero nei confronti del suo allenatore. “Ma cosa si puoi giudicare di Allegri? Uno che ha vinto ovunque… E poi finalmente poi si è rimesso a tre dietro”, ha dichiarato ADL quasi bacchettando Max per aver ritardato la variazione del sistema di gioco, passato dal 4-3-3 al 3-4-2-1 nella gara di sabato contro il Frosinone. “Probabilmente quella è la compagine che gli si addice di più, che gli dà più sicurezza – ha proseguito De Laurentiis – Avendo abbandonato il 4-3-3, per il momento abbiamo avuto successo contro una squadra mica da poco, perché il Frosinone è una squadra vera con la S maiuscola”.

La difesa di Malagò

Con i giornalisti De Laurentiis è anche affrontato il tema del futuro del calcio italiano: il presidente del Napoli ha ancora sottolineato la necessità di una rivoluzione per adeguare l’offerta della serie A alle richieste dei giovani, ma ha anche confermato la sua fiducia in Giovanni Malagò, neo-commissario della Figc dopo il breve periodo di presidenza. “Ma io credo che è la stupidità che governi anche molto l’Italia, perché Malagò non dovrebbe mai essere in discussione”, ha tuonato De Laurentiis, attaccando coloro che hanno criticato la nomina dell’ex presidente del Coni alla Federcalcio.

La stoccata ad Abodi

Nella sua difesa di Malagò, De Laurentiis è sembrato anche lanciare un’allusione nei confronti di Andrea Abodi, Ministro dello Sport entrato spesso in rotta di collisione con l’attuale commissario della Figc. “Malagò è un uomo che, anche se ha i suoi anni, è una persona matura, però è un uomo, è un imprenditore – la premessa di ADL – Ecco, ve l’ho sempre detto, diciamo che il mondo si divide in imprenditori e prenditori: i politici sono molto spesso dei prenditori e quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica. Persone che, ahimè, probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro”.

Terminato il commissariamento, nelle elezioni del prossimo 14 dicembre la Lega Serie A appoggerà ancora Malagò: De Laurentiis non ha alcun dubbio a riguardo. “Se appoggeremo ancora Malagò? Sì, assolutamente, ma che domanda mi fa? – ha detto De Laurentiis – Sarebbe fare un passo indietro rovinoso. Ma poi chi dovremmo mettere al suo posto?”.