Napoli, De Laurentiis rimprovera i tifosi

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, De Laurentiis ha parlato anche del flop abbonamenti a Napoli: "Non capisco neanche per quale motivo il Bari in Serie C in proporzione farà più abbonati del Napoli in Serie A".

Il patron azzurro rincara la dose: "Il tutto dopo aver ridotto il prezzo degli abbonamenti del San Paolo in alcuni settori addirittura del 40% rispetto a nove anni fa. Se questo vuol dire essere grandi sostenitori del Napoli, permettetemi di sorridere. Purtroppo io credo che nella città di Napoli si viva di grande invidia per il nord e che esistano molti tifosi juventini, milanisti e interisti".

SPORTAL.IT | 11-09-2019 08:59