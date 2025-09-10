Napoli, De Laurentiis smentisce la candidatura alla Regione: ecco perché ho incontrato Meloni, web in tilt

ADL zittisce le voci sul suo ingresso in politica come candidato del centrodestra alla Regione Campania. In passato il suo nome fu accostato anche al Comune

Nelle ultime ore, in Campania, è circolata con una certa insistenza una clamorosa indiscrezione legata ad Aurelio De Laurentiis. Già, negli ambienti politici era stata avanzata la sua possibile candidatura a governatore per il centrodestra, che ancora non ha fornito il nome del proprio rappresentante chiamato a sfidare Roberto Fico. Puntuale, però, è arrivata la smentita del patron del Napoli, che ha sì incontrato la premier Giorgia Meloni, ma per altre ragioni.

De Laurentiis candidato alla Regione? La smentita

Per fugare ogni dubbio e zittire le voci che alimentano il chiacchiericcio, De Laurentiis ha rotto il silenzio per fare chiarezza sulla sua presunta candidatura a Palazzo Santa Lucia, dov’è attualmente in carica ‘l’amico’ Vincenzo De Luca.

Come per gli annunci di mercato, il numero uno del Napoli ha utilizzato X: “Leggo che sarei interessato a una candidatura per la Regione Campania. Smentisco nel modo più assoluto”.

L’incontro con la premier Meloni e il precedente

ADL ha confermato di aver avuto un incontro con la premier Meloni, ma non certo per parlare del suo futuro da governatore. “Ho incontrato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni per parlare delle due “C” che hanno sempre interessato la mia vita professionale e imprenditoriale: Cinema e Calcio”. Nessuna “p”, dunque.

De Laurentiis pensa solo al Napoli, alla ripresa del campionato contro la Fiorentina, all’esordio in Champions League contro il Manchester City di Guardiola e Donnarumma, allo scudetto da difendere dall’assalto di Inter, Juventus e Milan. Ma va ugualmente sottolineato come il suo nome sia stato negli anni più volte accostato al mondo della politica. Nell’estate 2015, infatti, Silvio Berlusconi pensava proprio ad ADL come possibile candidato del centrodestra a sindaco del capoluogo campano. Anche in quel caso non se ne fece nulla.

Per ADL c’è solo il Napoli, le reazioni del web

La smentita social di De Laurentiis ha scatenato i tifosi. “Presidente, lei è un uomo troppo intelligente per immischiarsi con la politica, anche se da un lato è un peccato perché avrebbe sicuramente migliorato la situazione della Regione Campania” ha commentato Vincenzo su X. Lino gli ricorda che “la terza “C” è Com-pra-re”.

Leovvì approva la scelta: “Bene così, il contrario sarebbe stato entrare in un baratro. Il Napoli deve restare apolitico”. Simone scherza: “Io comunque l’avrei votata come governatore in cambio di 18 acquisti a gennaio, stadio, centro sportivo e nuda proprietà della società a uno sceicco arabo coinvolto in processi per crimini di guerra”. “Presidente, io l’avrei votata subito ad occhi chiusi. Ma fa bene a tenersi lontano da certi ambienti” chiosa Emilia.