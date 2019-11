Napoli, De Laurentiis smonta la squadra e Ancelotti rischia

La quiete dopo la tempesta. L’ammutinamento non è stato dimenticato dal patron Aurelio De Laurentiis che, a gennaio, potrebbe smontare la squadra, cedendo alcuni dei giocatori che hanno fomentato la “rivolta”. I due nomi più a rischio sarebbero quelli di Dries Mertens (sarebbe stato offerto all’Inter) e José Maria Callejon, il cui futuro potrebbe essere in Cina (l’ex tecnico Rafa Benitez lo aspetta al Dalian Yifang).

Entrambi gli attaccanti sono in scadenza di contratto a fine stagione e, al momento, i vertici societari non sembrano intenzionati a rinnovargli il contratto. Ma non sarebbero gli unici azzurri che potrebbero fare le valigie.

La posizione di Lorenzo Insigne non sarebbe più tanto solida come nel recente passato. Davanti ad una proposta congrua (non meno di 40 milioni di euro), il capitano azzurro potrebbe anche lasciare l’amato Napoli.

Tra i giocatori sotto la lente d’ingrandimento ci sarebbe anche Allan. Il brasiliano, già in passato, è stato vicino alla cessione (cercato dal PSG). Ora, considerato anche quanto accaduto, la sua partenza non è da escludere.

Da capire anche il futuro di Carlo Ancelotti. Il tecnico non sarebbe, al momento, a rischio esonero me la sua permanenza sarebbe legata ai risultati in Champions League. Il patron Aurelio De Laurentiis si attende il pass per gli ottavi di finale.

C’è anche chi teme per Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, uno dei pochi a salvarsi in questo momento del Napoli, piace a tantissimi top club. In caso di rivoluzione, attenzione al futuro del centrale azzurro.

Insomma, il famoso ammutinamento avrebbe generato una serie di conseguenze infinite. Oltre alla possibile multa, riflettori puntati sul mercato. In tanti potrebbero aver concluso la propria avventura con la casacca azzurra.

SPORTAL.IT | 11-11-2019 09:57