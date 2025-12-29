Napoli, De Laurentiis: svelato il mistero sul tweet criptico, ecco cosa è successo

Il patron del club partenopeo dopo il successo a Cremona aveva cinguettato un commento in codice che aveva dato adito a diverse interpretazioni

Sono le 17 di domenica, il Napoli ha appena battuto la Cremonese per 2-0 con doppietta del ciclone Hojlund, Conte non ha ancora ribadito tutti i suoi dubbi nelle interviste alle tv e in sala stampa (“non siamo ancora dominanti. Non siamo pronti per comandare perché è un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti. per tanti motivi. Oggi Juventus, Milan e Inter, per struttura, per seconde squadre, per valore patrimoniale sono diverse da tutti. Non puoi mettere le testa sotto la sabbia e pensare che le differenze non esistano, poi ti metti sotto e con il lavoro cerchi di colmare le distanze”) quando puntuale, dopo quasi ogni partita, arriva il tweet del presidente De Laurentiis, che però è diverso dal solito.

Il tweet di De Laurentiis

Nell’elogiare la squadra, brava a sfatare il tabù trasferte, il presidente mette a tutti una pulce nell’orecchio con un insert che assume presto i toni del giallo. Scrive su X/twitter: “Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky… Forza Napoli Sempre!”. C’è un evidente riferimento alle pay tv ma Cremonese-Napoli era in esclusiva su Dazn, cosa c’entra Sky.

Le ipotesi sul significato del tweet

Era forse una frecciata a Dazn considerata inferiore come qualità all’emittente di Murdoch? Non di rado in passato De Laurentiis aveva polemizzato con la piattaforma streaming, arrivando anche a dire: “D’ora in poi parlerò solo con Sky e Rai“, oppure: “A Dazn ci sono troppi filo-romanisti”. E’ stato allora un errore dovuto alla fretta? Mentre in centinaia sui social si affannavano a dare la chiave di lettura giusta, in tarda serata è arrivato un chiarimento dal club.

Il giallo svelato

Con un messaggio il Napoli ha fatto sapere che semplicemente il presidente – che era in una struttura alberghiera – ha guardato la partita con Sky Business che trasmette (come Sky Bar) tutte le partite di Serie A. Quindi ha guardato Cremonese-Napoli e il commento che tanto ha fatto divertire il presidente del Napoli è stato di Davide Polizzi.

Non è però tutta la verità: al presidente hanno riferito alcune frasi dette dai commentatori di Dazn che sono piaciute poco, in particolare quando a 5′ dalla fine hanno detto “C’è ancora tempo per la Cremonese per recuperare”. Con quel tweet dunque il patron azzurro ha voluto sottolineare come il commento di Sky fosse stato più imparziale.

