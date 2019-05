Napoli, De Laurentiis tra cessione club e mercato

Stanco delle voci riguardo alla possibile cessione del club e ad una mancata riconferma di Carlo Ancelotti, Aurelio De Laurentiis ha voluto fare chiarezza in prima persona, soffermandosi su tanti temi, a partire dalla questione legata al tecnico: "Ipotesi stravaganti emerse su Ancelotti, hanno sparato nel mucchio aprendo a prospettive irrealizzabili. Lui ha un contratto triennale con noi, il 31 festeggeremo il suo compleanno a Capri", le sue parole al Corriere dello Sport.

Poi, chiusura totale alla possibilità di cessione del club: "Cessione del Napoli? Uno che conosco mi ha detto: posso presentarti uno che vuole offrire 900 milioni di euro. Ma il Napoli non è in vendita", ha proseguito il numero uno dei partenopei.

Chiaramente, argomento caldo anche il mercato, con De Laurentiis che conferma di avere le idee chiare: "Il ritorno di Fabio Quagliarella sarebbe per lui l'occasione di chiudere la carriera qui, per recuperare un'avventura che come si sa non ha potuto vivere gioiosamente, non è una questione economica. Il mercato in entrata? Abbiamo tanti giocatori giovani da valutare, da Ounas, Verdi, Diawara, a Inglese e Rog, ma non solo. In attacco abbiamo l'ira di Dio, a centrocampo per il momento aspettiamo. Sappiamo che dobbiamo intervenire in difesa e sulle fasce". Nelle ultime ore, proprio per quanto concerne il mercato in entrata, si parla molto di una possibile trattativa con l'Udinese per Rodrigo De Paul.

Una battuta anche sull'annosa telenovela sul futuro di Lorenzo Insigne (secondo diversi fonti non certo di restare in azzurro anche il prossimo anno): "Dopo l'incontro a casa di Ancelotti il caso non è più esistito, tornerà presto ai suoi livelli", chiosa lo stesso De Laurentiis.

SPORTAL.IT | 24-05-2019 09:08