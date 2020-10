Napoli, Del Piero lo elogia: “Sta crescendo ancora”

Al rientro da titolare dopo l’infortunio, Lorenzo Insigne è stato il grande protagonista del successo del Napoli in casa del Benevento. Dopo un avvio di gara complicato, il capitano azzurro è salito in cattedra aiutando la squadra a ritrovare ritmo e giocate, per poi dare la svolta alla gara con uno straordinario tiro dal limite dell’area, che è valso l’1-1: un tiro a giro, ma “a specchio” rispetto ai soliti gol di Insigne, perché effettuato con il sinistro dal vertice destro dell’area di rigore sannita.

I complimenti di Del Piero a Insigne

Un gesto tecnico da applausi, che ha impressionato un ex giocatore che di tiri a giro se ne intendeva Alex Del Piero. Ospite di Sky Sport, la bandiera della Juventus ha avuto parole al miele per Insigne, che tra l’altro fin da bambino ritiene “Pinturicchio” il suo idolo assoluto.

“Quello è un gol che Insigne fa, cerca proprio il giro, ma di controbalzo era ancora più difficile”, ha detto Del Piero parlando di Lorenzinho. Ma l’elogio di Alex è andato oltre la rete di Benevento. “La crescita di Insigne è continua – ha proseguito l’ex Juve -, Sarri gli ha dato tanto e lo stesso Gattuso. Da capitano è responsabilizzato, bene anche per la nazionale per potersi imporre ancora di più”.

Tifosi in estasi per Lorenzinho

Parole che hanno fatto piacere ai tifosi del Napoli, soprattutto a coloro che da sempre difendono Insigne dagli attacchi di chi lo ritiene incostante e sopravvalutato. “Del Piero elogia Insigne e invece i sedicenti tifosi del Napoli lo denigrano. Ma vi rendete conto?”, commenta Renato su una delle pagine Facebook dedicate al Napoli.

“C’è anche da dire che ha fatto un anno veramente da prenderlo a schiaffi”, ribatte Danilo. Ma Renato insiste: “ti riferisci all’anno scorso? Beh, allora in tanti erano da prendere a schiaffi”.

Anche Giuseppe fa i complimenti al capitano azzurro: “Spero che da oggi in poi la finiscano con Insigne e lo facciano giocare in santa pace, certo che sopportare anni e anni di critiche inutili dimostra l’ulteriore grandezza di questo calciatore”. Turo concorda: “Insigne, piaccia o non piaccia, è un patrimonio di inestimabile valore”. “Ieri Insigne ha vinto da solo”, il commento di Rino.

E c’è anche chi, come Luciano, pensa che Insigne possa reggere il peso di una maglia assai pesante… “Finalmente qualcuno che valorizza come si deve l’unico vero talento del calcio italiano. Insigne non ha la stampa a favore, ma è un fuoriclasse: merita la 10 di Maradona”.

