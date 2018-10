Napoli, DeLa pazzo di Ancelotti

La straordinaria e fondamentale vittoria del suo Napoli ai danni del quotato Liverpool gli ha regalato tanta gioia. Il patron De Laurentiis, via Twitter, ha voluto ribadire la sua sconfinata stima nei confronti di Ancelotti.

"Grande vittoria contro una grande squadra! Ancelotti degno della sua fama", le parole usate dal patron del club partenopeo. Anche Balotelli si è esaltato per il successo degli azzurri, in particolare per l'amico Insigne: "Vamoooooos! Lorenziello!!!", con tanto di foto dell'azione del gol del Napoli.

SPORTAL.IT | 04-10-2018 07:45