Napoli, DeLa pensa a Lozano

In attesa di novità sul fronte Allan, il Napoli starebbe provando a stringere i tempi per regalare ad Ancelotti un nuovo grande acquisto. Il nome giusto sarebbe quello di Lozano, esterno d'attacco messicano in forza al PSV Eindhoven.

Il patron degli azzurri De Laurentiis, attualmente sotto i riflettori per tante questioni, starebbe trattando personalmente il 23enne talento del PSV. Intanto, altri tentativi per Koulibaly ma il Napoli non ha intenzione di cederlo per nessuna cifra, anche dovesse essere monster.

SPORTAL.IT | 24-01-2019 09:45