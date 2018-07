Napoli, DeLa pronto a rispondere alla Juventus

L'effetto Cristiano Ronaldo si sta già facendo sentire. Il Napoli, reduce da una stagione in cui ha lottato, fino alla fine, per lo Scudetto proprio con la Juventus, avrebbe intenzione di rispondere all'acquisto di CR7 con un colpo da prima pagina che possa permettere alla squadra di Ancelotti di non sentirsi inferiore alla corazzata bianconera.

Il patron De Laurentiis sta chiudendo la cessione del duo Sarri-Jorginho al Chelsea. Operazione che porterà circa 65 milioni di euro nelle casse del club azzurro. Soldi che saranno investiti per mettere sotto contratto un top player. Il nome più caldo, al momento, pare quello di Benzema ma il Real Madrid, dopo aver perso CR7, difficilmente lascerà andare anche il bomber francese. Potrebbe risultare decisivo l’intervento di Ancelotti che ben conosce Benzema. Si parla tanto di un possibile ritorno di Cavani. L'ex Napoli, se Neymar dovesse restare al PSG, potrebbe decidere di cambiare aria e il Matador ha sempre fatto sapere di avere un debole per la città partenopea (104 reti in tre anni con la casacca azzurra). Un altro nome in gioco sarebbe quello di Di Maria, altra stella accostata al Napoli. L’esterno costa tanto ma ha grande voglia di rivalsa, proprio come il Napoli.

C'è anche vocifera di un possibile interessamento per Higuain. Dopo il "tradimento" del 2016, il Pipita, dato per sicuro partente in casa bianconera, potrebbe affidarsi ad Ancelotti per provare a dimostrare alla Juventus il suo valore. L’argentino, con la maglia del Napoli, ha fatto sognare i tifosi. Da capire se la piazza lo accoglierebbe con gioia dopo la sua decisione di giocare in bianconero. L'impressione è che, nei prossimi giorni, il Napoli farà di tutto per regalare al suo popolo un top player che valga come risposta al colpo del secolo bianconero. L’effetto CR7 è già in atto.

SPORTAL.IT | 11-07-2018 08:45