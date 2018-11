Napoli di goleada ma Ancelotti è furente

Il Napoli travolge l'Empoli 5-1 nell'anticipo con tripletta di Mertens, ma Carlo Ancelotti nel dopo gara striglia i suoi: "La verità è che ho fatto i complimenti ad Andreazzoli. Il risultato dice che abbiamo fatto una grande partita, ma obiettivamente l'Empoli ha giocato meglio di noi", le parole del tecnico di Reggiolo.

Le verticalizzazioni dei toscani hanno messo in difficoltà i partenopei: "E' una loro caratteristica e noi siamo stati in difficoltà in alcune situazioni con il nostro allineamento in difesa. E' stata una bella lezione in vista di martedì, un avviso in attesa del Psg".

"Il risultato ci premia oltremodo, fino al quarto gol abbiamo avuto molte difficoltà e loro hanno fatto meglio. Siamo stati molto efficaci davanti e Mertens è in un grande momento, così è saltato fuori questo risultato. Adesso il Psg, ci servirà un'impresa".

La prova di Mertens, tre gol e un assist: "Mi sono arrabbiato anche con lui perché giocava troppo esterno e per segnare doveva stare più centrale. Nella ripresa ha fatto gol e assist, è in grande forma".

Ora la Champions: "La coppia Insigne-Mertens è difficile da lasciare fuori, ma anche Milik ha fatto gol e ha dimostrato di stare bene. Abbiamo fatto molto bene in contropiede, potrebbe esserci utile".

Il turnover vincente: "Non avevo mai fatto una turnazione così ampia nella mia carriera, ma non ho mai avuto una rosa così equilibrata in tutti i reparti. Tutti mi danno garanzie e fiducia quando li metto".

SPORTAL.IT | 03-11-2018 09:20