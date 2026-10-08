Napoli, emergenza terzini: solo Di Lorenzo e Spinazzola per il tour de force, che rischio per Allegri. Rinviato il rientro di McTominay

Gli infortuni di Favasuli e Olivera riducono al minimo le opzioni per le corsie esterne all vigilia del terribile ciclo di ottobre. Intanto lo scozzese salterà anche il Frosinone

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Gli infortuni di Costantino Favasuli e Mathias Olivera lasciano il Napoli con soli due terzini di fascia: Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola sono le uniche opzioni nel ruolo per Massimiliano Allegri, chiamato a fare esperimenti – e quindi a correre qualche rischio – in un ciclo che vedrà gli azzurri disputare 9 partite in meno di un mese. Nella prima, contro il Frosinone, mancherà ancora Scott McTominay: il suo rientro è stato rinviato.

Out Favasuli e Olivera, Napoli in emergenza terzini

Nove partite in meno di un mese tra campionato e Champions League: dopo la sosta per le nazionali il Napoli, come le altre squadre impegnate nelle coppe europee, è atteso da un vero tour de force, che però dovrà affrontare in condizione di emergenza. Soprattutto in difesa, anzi sulle corsie difensive: gli infortuni di Costantino Favasuli con l’Italia U21 e di Mathias Olivera con l’Uruguay hanno lasciato Massimiliano Allegri con solo due terzini a disposizione, ovvero Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola.

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Entrambi 33enni e con diversi problemi fisici negli ultimi mesi – Spinazzola ha appena recuperato da un infortunio muscolare alla coscia – non potranno essere utilizzati per 9 partite di fila da Allegri, che è dunque chiamato a inventarsi delle soluzioni alternative.

Napoli, le alternative a Di Lorenzo e Spinazzola

Il tecnico del Napoli dovrà necessariamente inserirli nelle rotazioni del turnover e, così facendo, si ritroverà a correre un rischio. Le alternative a schierare contemporaneamente Di Lorenzo e Spinazzola da titolari sono due. La prima prevede la conferma della difesa a quattro con l’adattamento di un centrale nel ruolo di laterale difensivo. A destra, al posto di Di Lorenzo, Allegri potrebbe provare Beukema oppure Marianucci: l’ex Empoli, in particolare, sembra avere velocità e confidenza col pallone tali da proporsi come laterale.

Badiashile e il problema a sinistra

Più complicata la situazione a sinistra: Badiashile è l’unico mancino a disposizione, ma in carriera ha giocato una sola partita da terzino (ai tempi del Chelsea) e potrebbe soffrire contro avversari più rapidi. Inoltre non sarebbe l’ideale schierare un giocatore fermo da marzo e bisognoso di ritrovare confidenza col campo in un ruolo a lui poco congeniale. L’eventuale utilizzo di Marianucci o Beukema a destra, però, potrebbe spingere Allegri a schierare Di Lorenzo a sinistra per far rifiatare Spinazzola: il capitano ha già giocato in quel ruolo qualche stagione fa, quando Gattuso era il tecnico del Napoli.

Difesa a tre e Politano a tutta fascia

Anche l’altra soluzione prevede Di Lorenzo a sinistra come alternativa a Spinazzola, con l’abbandono però della difesa a quattro e l’adozione del 3-4-2-1, sperimentato da Allegri in allenamento durante la sosta. Con questo sistema di gioco nessun centrale dovrebbe scalare sulle corsie esterne, oltre a Spinazzola e Di Lorenzo il tecnico potrebbe utilizzare come laterale a tutta fascia (ma solo a destra) Politano, già abituato al ruolo sotto la gestione Conte.

McTominay, rinviato il rientro

Ad ogni modo, gli esperimenti di Allegri non inizieranno contro il Frosinone: per battere i ciociari e centrare la terza vittoria in campionato il tecnico ha intenzione di puntare sulla migliore formazione possibile. Formazione di cui non farà parte Scott McTominay: lo scozzese ha ottenuto l’idoneità dopo l’ablazione per risolvere l’aritmia benigna scoperta a settembre, è tornato ad allenarsi ma non è ancora al 100% della condizione. La sua prima convocazione post-intervento potrebbe dunque essere rinviata alla gara di Champions League con il VIllarreal in programma il 13 ottobre.