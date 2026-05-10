Napoli, dopo Kvara un altro ex fa festa: Osimhen regala al Galatasaray il titolo turco ma che spavento

Successo al fotofinish per i giallorossi: il bomber nigeriano segna a 2' dalla fine e arriva il 26esimo trionfo con una giornata di anticipo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

C’era una volta il Napoli che aveva due stelle di assoluta grandezza come Kvitcha Kvaratskhelia e Victor Osimhen: con loro due Spalletti vinse il quarto titolo della storia azzurra e il club di De Laurentiis avrebbe potuto aprire un ciclo vincente ma le cose sono andate diversamente. Prima il nigeriano e poi il georgiano sono voluti andar via ma non hanno mai smesso di incantare e vincere. Kvara si sta godendo una stagione da Pallone d’oro al Psg e punta al double LIgue1-Champions, Osimhen ieri è stato protagonista del successo al fotofinish del Galatasaray che ha conquistato il suo 26esimo titolo turco con 90′ di anticipo anche grazie a un altro ex azzurro, Noa Lang, autore di un assist decisivo.

Gara batticuore con l’Antalyaspor

Doveva essere una passeggiata contro l’Antalyaspor ma per il Gala si è trasformata in una gara al cardiopalma. Pur giocando in casa i giallorossi sono andati sotto due volte – contro un avversario che lotta per evitare la retrocessione – e sino all’88’ la gara era ferma sul 2-2. Un risultato che, visto il 3-0 del Fenerbahce secondo sul campo del Konayspor, avrebbe riportato i rivali cittadini a -2 in vista dell’ultimo turno di Superlig.

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La doppietta di Osimhen

A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato lui, Victor Osimhen, che sigla una doppietta (salendo così a quota 24 goal in stagione, di cui 17 in campionato), ma che prima delle rete che all’88’ ha fatto esplodere l’Ali Sami Yen si era fatto ammonire e, in quanto diffidato, avrebbe rischiato di saltare la partita determinante per il titolo sul campo del Kasimpasa. Le altre reti dei giallorossi portano le firme dell’ex centrocampista della Juventus Mario Lemina (quella del momentaneo 1-1) e dell’ex Sassuolo Ayhan, su assist di Mauro Icardi. All’Antalyaspor non basta la doppietta di un Dikmen.

Vincendo il campionato il Galatasaray entra direttamente nella League Phase della prossima Champions League, il Fenerbahce secondo conquista aritmeticamente invece l’accesso alle qualificazioni di Champions. E dopo Kvara Napoli ora riscoppia di nostalgia anche per Osimhen che pure non si lasciò benissimo con il club.