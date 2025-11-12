Napoli, dov’è Conte? Tecnico assente all’allenamento, intanto il malumore di Lang contagia il c.t. dell’Olanda

Il club costretto a chiarire che la pausa concessa all’allenatore era già programmata. Dal ritiro degli Oranje Koeman svela una battuta al veleno dell’attaccante ex Psv

Dov’è Antonio Conte? Il tecnico oggi non si è presentato all’allenamento nel centro sportivo di Castelvolturno, generando nuovi dubbi tra i tifosi e costringendo il club a pubblicare un comunicato ufficiale per chiarire. Intanto dall’Olanda il c.t. Ronald Koeman ha raccontato una battuta al veleno di Noa Lang sui metodi dello stesso Conte.

Napoli in allenamento senza Conte

È un Napoli a ranghi ridotti quello che oggi si è radunato a Castelvolturno per riprendere gli allenamenti dopo la sconfitta di Bologna e i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte. Oltre agli 11 giocatori convocati dalle rispettive nazionali, anche l’allenatore non si è presentato al centro sportivo del club partenopeo. E, come ovvio, in un periodo di crisi e polemiche l’assenza del tecnico ha generato nuovi interrogativi tra i tifosi, costringendo il Napoli a pubblicare un comunicato per fare chiarezza.

“Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre”, si legge nella nota che la società ha postato nel tentativo di spegnere ulteriori polemiche.

Koeman e il malessere di Lang

Nel frattempo, però, un nuovo attacco a Conte si scatenava in Olanda. Ronald Koeman, c.t. della Nazionale Oranje, ha infatti ripetuto alla stampa del suo paese una battuta velenosa che Noa Lang avrebbe pronunciato all’inizio della stagione per raccontargli come stava procedendo la sua avventura al Napoli, sotto la gestione di Conte.

“A settembre mi sono seduto con lui e gli ho chiesto come vanno le cose in Italia. Noa mi ha detto che in 28 giorni di ritiro non ha visto un pallone…”, ha raccontato Koeman, svelando quindi come il malumore dell’attaccante olandese sia nato all’alba della stagione e che abbia riguardato i metodi di allenamento di Conte – incentrati su forza e resistenza fisica più che sulla tecnica – prima ancora che lo scarso minutaggio concesso dal tecnico all’ex Psv. “È un vero cambiamento per un giocatore e bisogna stringere i denti”, ha poi aggiunto Koeman, nel tentativo di incoraggiare Lang a continuare a lavorare e a non lasciarsi andare alle polemiche, come già fatto dopo il pesante 6-2 rimediato contro il Psv ad Eindhoven.

La difesa dell’agente di Di Lorenzo e Politano

In questa ennesima giornata tribolata per Conte, però, c’è da registrare anche le dichiarazioni che, in sua difesa, sono arrivate da Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, due giocatori a cui il tecnico del Napoli non è praticamente mai riuscito a rinunciare e che nelle ultime gare sono apparsi spremuti. “Se li ha sempre schierati avrà avuto i suoi motivi – ha dichiarato Giuffredi – Io penso che potevano essere risparmiati per qualche partita, ma noi non viviamo la settimana di allenamento come la vive Conte”.

Anche Giuffredi, però, non si è lasciato sfuggire l’occasione di fare una piccola critica a Conte: “Per me bisognerebbe anche dare più spazio ai giovani, che sono bravi, per avere fame ed energia”, le parole dell’agente. Chiaro il riferimento al centrocampista Antonio Vergara, suo assistito. “Sono sicuro che prima o poi arriverà a farli giocare, intanto state sereni sull’operato di Conte: non è il mio migliore amico, ma con le critiche si è esagerato”.