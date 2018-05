Napoli, due nomi per la fascia destra

Il Napoli cerca un nuovo terzino.

Con l’addio di Cristian Maggio, Carlo Ancelotti ha richiesto alla società l’acquisto di un difensore che si possa alternare a Elseid Hysaj sull’out di destra.

L’obiettivo numero dei partenopei è sicuramente Sime Vrsaljko, terzino ex Sassuolo in uscita dall’Atletico Madrid. Il Napoli era già stato vicino al giocatore a gennaio, ma non si riuscì ad arrivare ad un accordo prima della fine del mercato. Vedremo se, questa volta, la trattativa andrà in porto. In alternativa, il club di Aurelio De Laurentiis virerà su Thomas Meunier del Paris Saint Germain.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 18:05