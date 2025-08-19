Napoli, duro attacco a Conte per l'infortunio di Lukaku: il precedente del belga all'Inter scatena la polemica

I campioni d'Italia annunciano il colpo Gutierrez, ma sui social i tifosi invocano una punta. E arriva anche una critica feroce all'allenatore: "Ecco cosa successe all'Inter"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Napoli annuncia il colpo Gutierrez, ma sui social i tifosi invocano l’acquisto di una punta. E arriva anche un duro attacco ad Antonio Conte, accusato di essere responsabile dell’infortunio di Lukaku, che rischia uno stop lunghissimo. Il precedente di Big Rom all’Inter scatena la polemica.

Napoli, il colpo Gutierrez non scalda i tifosi: ecco perché

Questione di priorità, nulla contro Gutierrez, il laterale spagnolo arrivato dal Girona che è il settimo colpo messo a segno dai campioni d’Italia. I tifosi accolgono sì il nuovo acquisto, annunciato dal tradizionale tweet presidenziale, ma invocano una punta in grado di non far rimpiangere Lukaku e da alternare a Lucca.

I nomi più gettonati sono quelli di Vlahovic e Hojlund, in uscita rispettivamente da Juventus e Manchester United. Ma i più nostalgici premono per una soluzione romantica che porta a due eroi del recente passato: Dries Mertens, miglior marcatore della storia del Napoli ma fresco di ritiro, ed Edinson Cavani, che sta giocando in Argentina col Boca Juniors.

Infortunio Lukaku, duro attacco a Conte

Alle falde del Vesuvio non si parla d’altro: quando tornerà in campo Big Rom? L’infortunio è serio e i tempi lunghi, anche se ancora incerti. Già, dipende se si opterà per la terapia conservativa o l’intervento. Intanto, monta la polemica. Nel mirino del giornalista Sandro Sabatini finisce Antonio Conte.

Attraverso il suo canale YouTube l’esperto di Mediaset si sofferma sui metodi dell’ex ct della Nazionale. Pur sottolineando che Conte “è un allenatore top e quasi senza rivali”, sgancia la bomba: “Qui si sta mitizzando una preparazione che, invece, ha qualcosa di sbagliato. Altrimenti non si registrerebbero tutti gli infortuni che ci sono. E il discorso vale anche per il caso di Lukaku”.

Il precedente di Big Rom all’Inter

Sabatini riavvolge il nastro ai tempi dell’avventura del gigante belga all’Inter di Conte. “Quando Lukaku non ha fatto la preparazione è stato benissimo, eppure quando svolse il ritiro all’Inter con Conte andò incontro a uno stop di 100 giorni”.

E lascia partire un altro dardo appuntito. “Conte aveva dato la colpa degli infortuni ai campi di Castel Volturno, non vanno bene neanche quelli di Castel di Sangro? Bisogna cambiare castello”.