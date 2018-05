Napoli, è arrivato il primo colpo per Carlo Ancelotti

Il Napoli sta per regalare al nuovo allenatore Carlo Ancelotti il primo colpo del calciomercato estivo: Fabian Ruiz. Il centrocampista classe 1996 del Betis di Siviglia, trequartista mancino atipico, visti i suoi 189 centimetri d'altezza, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport ha detto sì alla proposta economica avanzata dal Napoli.

Lo spagnolo, già nel giro della Nazionale iberica, anche se non ha ancora debuttato, era seguito da tempo dal ds Giuntoli: l'affare sarebbe destinato a chiudersi nelle prossime ore. Fabian Ruiz ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, anche se il presidente Aurelio De Laurentiis ha intenzione di contattare la dirigenza del Betis per provare a strappare un prezzo inferiore.

Prodotto del vivaio del Betis, Ruiz è utilizzabile sia nel 4-3-3 sia nel 4-3-1-2 o 4-2-3-1: un primo segnale che Ancelotti, dopo gli anni di Sarri, è pronto ad adattare e mutare il modulo dei partenopei in base alle sue esigenze.

Sotto il Vesuvio continua a far discutere anche il nome di Mario Balotelli. L'agente dell'attaccante bresciano, lunedì sera a segno con la Nazionale, si è così espresso sulla situazione del suo assistito: "Dovete chiedere a Carlo. Il Napoli ha quattro giocatori nel ruolo, se ci saranno ancora ad agosto è da vedere – le parole di Mino Raiola -. Tolto Lorenzo Insigne, lì davanti non ce ne sono forti come lui. Poi starà a De Laurentiis vedere se vorrà rinforzare o meno la squadra. Non si discute il marchio Ancelotti. Il Napoli ha fatto una scelta difficile, coraggiosa. Sarri ha mostrato un calcio moderno, coraggioso. Carlo è un usato senza rischiare, ha stimoli per venire a Napoli e si sente evidentemente ancora forte. E' in una piazza che pretende tanto, ha fatto una scelta giusta. I grandi allenatori sono sempre una garanzia, poi bisogna sposarsi…".

