Napoli, è corsa a due per la fascia sinistra

Il Napoli cerca un terzino che possa rimpiazzare Faouzi Ghoulam (ancora fermo ai box) almeno per la prima parte di stagione.

Sono due i nomi nel mirino di Cristiano Giuntoli. Il primo è sicuramente quello di Stefan Lainer, difensore austriaco per il quale il Salisburgo chiede 20 milioni di euro. Una cifra considerata esagerata dal club di De Laurentiis.

L’alternativa è Matteo Darmian, giocatore in uscita dal Manchester United ma che piace molto sia a Inter che Juventus. I Red Devils sarebbero disposti a cedere il terzino per una cifra intorno ai 15 milioni di euro o in un eventuale scambio con Elseid Hysaj, considerato però incedibile dalla società.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 18:20