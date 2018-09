Napoli e il toto-formazione, chi cambierà domani Ancelotti?

C’era una volta la formazione filastrocca, che tutti conoscevano a memoria e potevano indovinare con settimane di anticipo ma a Napoli i tempi sono cambiati e di parecchio. Se Sarri non si schiodava dall’undici-base quasi mai, Ancelotti sta facendo impazzire anche chi gioca al Fantacalcio. Scomparsa la parola titolarissimi dal vocabolario azzurro, la nuova formula si ispira ai tre moschettieri e al Tutti per Uno (Carlo) e Uno per tutti, perchè tutti giocano. Anche i dimenticati. E così a ogni gara è una scommessa indovinare la formazione.

Nessuno l’aveva indovinata nelle settimane precedenti, compreso domenica scorsa quando l’inserimento di Luperto terzino sinistro e Rog dal 1′ al posto di Allan aveva sorpreso quasi tutti, e pochi la indovineranno per la partita di domani sera col Parma. Tanto più che all’orizzonte ci sono due partite da far tremare i polsi, sabato con la Juventus a Torino e mercoledì prossimo al San Paolo contro il Liverpool in Champions. Che fare? Risparmiare tutti i migliori domani? Non rientra nella filosofia di Ancelotti che conferma la tradizione di non parlare in conferenza quando ci sono impegni infrasettimanali e nasconde le sue scelte. Una cosa è certa: non si vedrà un Napoli-2 (ovemai esistesse) col Parma e tutti i big nelle altre due gare. Però sì che qualcuno di quelli che hanno giocato di più non sarà nell’undici iniziale domani.

Il toto-formazione è partito: candidato numero uno a riposare è proprio l’uomo più in forma, quell’Insigne capocannoniere azzurro non per caso che nel nuovo ruolo di attaccante centrale, con minor compiti di ripiegamento, sta stupendo tutti. Ancelotti pensa alla coppia Milik-Mertens davanti ma non sarà l’unica novità. Partendo dalla difesa ci dovrebbe essere l’esordio di Malcuit a destra, per dar riposo ad Hysaj, con Maksimovic centrale assieme a Koulibaly e Albiol in panchina. A centrocampo, nel 4-4-2 di base (con liceità di trasformarsi in fase di possesso) potrebbe riposare anche Callejon. Chi al posto dello spagnolo? La pazza idea è Rog, che già ha reso bene da mediano ma che potrebbe essere proposto falsa ala con Zielinski a sinistra e Allan e Fabian Ruiz in mezzo. Le opzioni però sono davvero tante ed è difficile entrare nella testa di Carletto. Una certezza c’è: Ancelotti non pensa mai a 11 giocatori ma a 14, ha già in testa i possibili cambi e le varie opportunità a seconda delle situazioni per poi modificare anche in corsa a seconda degli eventi. E chi indovina è bravo.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 25-09-2018 12:03