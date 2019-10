Napoli e Inter ok, Mertens addirittura da favola

Serata felice per le italiane in Champions League: sia il Napoli che l’Inter hanno fatto bottino pieno, rispettivamente andando a vincere in casa del Salisburgo e al ‘Meazza’ contro il Borussia Dortmund.

Salisburgo-Napoli 2-3

Subito un brivido per il Napoli, ma il Var interviene e il gol messo a segno dal sempre vorace Haaland viene annullato. Al 17’ i partenopei vanno in vantaggio ed è una rete storica quella realizzata da Mertens su assist di Callejon: il belga realizza il gol numero 115 da quando indossa la casacca azzurra, andando a eguagliare niente meno che Diego Armando Maradona.

Il pareggio dei padroni casa arriva su calcio di rigore. Fallo di Malcuit su Hwang, sul dischetto si presenta Haaland e il 19enne norvegese non lascia scampo a Meret, spiazzandolo. Malcuit si fa perdonare quando fornisce l’assist del 2-1 a Mertens. Ma non è finita, perché nel giro di due minuti, tra il 72’ e il 73’, Haaland pareggia e poi Insigne segna la rete del 3-2: una liberazione per il napoletano.

Nell’altra gara del girone il Liverpool è andato a vincere sul campo del Genk per 4-1 grazie anche alla doppietta di Alex Oxlade-Chamberlain.

Inter-Borussia Dortmund 2-0

Al ‘Meazza’, dopo una prima fase di studio, è Lautaro Martinez a confermare di essere in una fase di altissima prolificità: il ‘Toro’, per battere Burki da distanza ravvicinata sfrutta al meglio un passaggio di un De Vrij riscopertosi assist-man. E’ la metà della prima frazione di gioco e il risultato non cambia più fino all’intervallo, anche perché poco prima della pausa Handanovic si fa trovare pronto sull’insidiosa conclusione di Sancho.

Martinez spreca un calcio di rigore all’82’, ma ci pensa Candreva, sette minuti più tardi a chiudere il conto.

Nell’altra sfida del gruppo, giocata sul terreno dello Slavia Praga, il Barcellona si è imposto per 2-1.

SPORTAL.IT | 23-10-2019 23:05