Napoli e Juve: tifosi in allarme per le mosse del PSG

Il campionato è fermo ma non il mercato e le tanti voci che lo circondano. L’emergenza coronavirus che ha finito per investire anche il calcio potrebbe avere conseguenze molto pesanti su tutte le società, ma in Italia la situazione potrebbe essere ancora più difficile da gestire. In questo momento di incertezza però è difficile prevedere gli scenari futuri.

Il tweet

A parlare di mercato ci pensa il giornalista Nicolò Schira che rivela che il PSG è pronto a “fare la spesa” nel nostro campionato andando all’assalto di giocatori di Napoli e Juventus: “Il PSG è interessato a Kalidou Koulibaly e a Miralem Pjanic per la prossima stagione. Ci sono stati i primi contatti tra Leonardi e il loro agente Fali Ramadani”.

Entrambi i giocatori vengono da una stagione particolarmente complicata. Il franco-senegalese del Napoli ha saltato la preparazione a causa della Coppa d’Africa ed è stato afflitto da problemi fisici che ne hanno decisamente abbassato il rendimento. Il centrocampista della Juventus è invece finito spesso sotto accusa dai suoi stessi tifosi. Doveva diventare il perno del nuovo centrocampo targato Maurizio Sarri e invece fino a questo momento ha fallito la sua missione.

Le reazioni

E sui social le reazioni dei tifosi sono molto diverse. “Servirà una rapina alla zecca di stato (stile casa di carta)” scrive un tifoso del Napoli. Del resto per il difensore partenopeo la richiesta di De Laurentiis potrebbe superare i 70 milioni di euro, e non sarà molto più bassa quella per il centrocampista. Ma in casa Juventus c’è chi spera in una mezza rivoluzione a centrocampo provando a auspicare il mercato bianconero: “Vendiamo Pjanic e compriamo Milinkovic Savic. Ci vuole un centrocampo Betancur, Tonali, Savic”. E c’è chi è pronto a farsi carico anche delle “spese di trasporto”: “Se serve lo porto sulle spalle fino a Parigi. Adieu Mire”.

Ma anche da Parigi c’è chi valuta la situazione mercato: “Koulibaly al PSG è una scelta che sarebbe la più sensata tra i vari team interessati. Pjanic invece sarebbe un errore”. Del resto la formazione transalpina è da tempo alla ricerca di un difensore visto che a fine stagione scadrà il contratto che lega Thiago Silva al club.

SPORTEVAI | 14-03-2020 10:01