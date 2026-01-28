Napoli e Lazio, scontri tra ultras in autostrada e pugno di ferro del Viminale: provvedimento durissimo

All’alba di domenica 25 gennaio, gruppi di tifosi di Napoli e Lazio si sono affrontato sulla A1, con l’intervento della polizia. Divieto di trasferte per entrambe le tifoserie.

All’alba di domenica, lungo l’autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone, si sono verificati scontri tra ultrà di Napoli e Lazio. I gruppi di tifosi, molti con il volto coperto e armati di mazze e bastoni, si sono affrontati sulla carreggiata nord, bloccando temporaneamente il traffico. La Polizia Stradale è intervenuta, identificando decine di sostenitori laziali e centinaia di tifosi napoletani. L’episodio ha fatto scattare provvedimenti straordinari da parte delle autorità.

Scontri sull’A1: dinamica e intervento della polizia

All’alba di domenica un contatto tra tifosi di Napoli, diretti verso Torino, e quelli della Lazio, rientrati da Lecce, ha portato a un confronto verbale e fisico sulla A1. Secondo ricostruzioni delle forze dell’ordine, i gruppi si sono fronteggiati con mazze e bastoni lungo la carreggiata nord, bloccando per alcuni minuti la circolazione. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha disperso i presenti e sequestrato diversi oggetti atti ad offendere. Un primo bilancio parla di ottanta tifosi laziali identificati nei pressi di Monte Porzio Catone.

Identificazioni, sequestri e dettagli sulle tifoserie coinvolte

Durante le operazioni di controllo la polizia ha anche sequestrato mazze, coltelli e altri utensili considerati pericolosi a carico di alcuni dei fermati. Fonti ufficiali evidenziano che molti tifosi viaggiavano con il volto coperto per eludere i controlli. I sostenitori napoletani, secondo alcune ricostruzioni, non sarebbero entrati in contatto diretto con quelli biancocelesti in un primo momento ma sono stati ugualmente identificati in centinaia nei pressi di Torino per la trasferta contro la Juventus. Le autorità stanno analizzando filmati e immagini per capire meglio la dinamica completa degli scontri.

Conseguenze e provvedimenti del Governo

A seguito dei fatti dell’A1, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi di Napoli e Lazio fino alla fine della stagione agonistica. La misura, resa nota dal Viminale, si applica come tentativo di prevenire nuovi episodi di violenza legati alla mobilità delle tifoserie fuori dagli stadi. Il divieto non riguarderà, però, partite interne come il derby tra Roma e Lazio. La decisione arriva in un clima di crescente attenzione delle istituzioni nei confronti della sicurezza degli eventi calcistici