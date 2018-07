Napoli e l'ostacolo più grande

Il vuoto che ha lasciato Cristiano Ronaldo a Madrid non è ancora stato colmato da Florentino Perez.

Negli scorsi giorni i profili accostati ai 'Blancos' sono stati diversi: da Mbappè a Harry Kane, passando per Neymar e Hazard.

Ultimo, per ordine cronologico, Edinson Cavani. Per l'uruguaiano la richiesta del Paris Saint Germain non è inferiore a cento milioni di euro, cifra che comunque il Real potrebbe pagare senza troppi problemi.

Il 'Matador' era stato accostato anche al Napoli, club che ha sempre avuto nel cuore e che ha salutato nel 2013 per accasarsi in Francia, tra il dispiacere dei tifosi.

Sulle voci di un suo possibile ritorno è intervenuto anche Aurelio De Laurentiis: "Cavani guadagna 20 milioni ogni dieci mesi, con un solo giocatore non si vince mai. Avete visto Higuain? Con noi ha fatto il record che gli è servito per guadagnare il doppio. A questo gioco noi non giochiamo più, quello di mandare in campo un uomo solo, che gioca per se stesso e poi va da altre parti a prendere il doppio dello stipendio".

Parole che sembravano aver chiuso ogni possibilità ma le indiscrezioni non sono mai tramontate, forti della volontà del giocatore di cambiare aria e dell'amore che il bomber uruguaiano ha per Napoli e il Napoli.

Un altro motivo per cui Cavani potrebbe lasciare Parigi è Neymar. I due sudamericani non hanno mai avuto un grande feeling, come riportato dal brasiliano tempo fa: "C'è stata un certa tensione tra noi, una certa frizione, ma abbiamo risolto. Dopo tre giorni abbiamo parlato e chiarito la questione".

L'ex attaccante del Barcellona, arrivando a Parigi, ha messo in ombra il bomber della Celeste che non ha gradito l'estromissione dalla scena e vorrebbe sentirsi ancora protagonista.

L'approdo di Cavani a Madrid libererebbe Karim Benzema, anch'egli accostato al Napoli ma che De Laurentiis ha definito "vecchio", facendo irritare il francese che sul suo profilo Instagram ha commentato le parole del patron napoletano: "Ancora un pazzo nulla lista, i numeri nove lo fanno impazzire".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 26-07-2018 13:55