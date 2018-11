Napoli e Milan, due colpi a gennaio

La finestra di mercato di gennaio è alle porte. Tante le squadre che proveranno a rinforzarsi. Attenzione, in particolare, a Milan e Napoli. Il club rossonero, falcidiato da una serie incredibili di infortuni, pare vicino a riportare a Milanello l’ex Ibrahimovic. Raiola, agente dello svedese, si trova a Milano per assistere Bonaventura (pronto ad operarsi al ginocchio) e non è escluso che possa sfruttare l'occasione per iniziare a parlare, in maniera concreta, con i vertici del club rossonero. Nonostante non sia più giovanissimo (classe 1981), Ibra potrebbe essere un rinforzo di grande valore per la squadra di Gattuso che, al momento, ha solo due bomber di ruolo a disposizione, ossia Higuain e Cutrone. L’esperienza di Ibra farebbe decisamente comodo.

Non solo il Milan è alla ricerca di un rinforzo offensivo. Il Napoli, a gennaio, farà di tutto per regalare al tecnico Ancelotti un centravanti di grande valore. Tante le opzioni sul piatto. Complicatissima e praticamente impossibile la pista che porta all'ex Cavani. Il polacco del Genoa Piatek resta in pole position ma c'è da convincere il patron del Grifone Preziosi, al momento non intenzionato a cederlo a gennaio. Intriga anche la pista Mariano Diaz. L'ex stella del Lione, sta faticando a trovare spazio al Real Madrid e potrebbe arrivare a Napoli con la formula del prestito. Probabile un tentativo anche per il 27enne centravanti del Valencia Rodrigo, valutato non meno di 40 milioni di euro.

L'impressione è che sarà un mercato invernale molto interessante. Tanti i club che puntano a rinforzarsi per cercare di conquistare i propri obiettivi stagionali. Milan e Napoli sono già al lavoro per mettere sotto contratto un nuovo attaccante.

SPORTAL.IT | 16-11-2018 09:30