Napoli e Milan su Deulofeu, le condizioni del Watford

L’attaccante del Watford Gerard Deulofeu resta nel mirino di Milan, Napoli e Fiorentina. L’esterno o ffensivo non resterà nel club inglese dopo la retrocessione in Championship, ma il suo futuro è ancora da definire. “Deulofeu? Il ragazzo ha diverse voci attorno, stiamo valutando: è pronto per fare la differenza, il suo uno-contro-uno avrebbe dato un apporto immenso. Ci sono club importanti su di lui, tra Italia, Spagna ed Inghilterra. Napoli? Può rientrare anche il club azzurro tra quelli interessati”, sono le parole rilasciate a Calcionapoli24 da Cristiano Giaretta, ds del Watford.

“C’è una fascia di giocatori di livello top che risentono meno della pandemia di coronavirus, lo ritengo facente parte di questa fascia e la sua valutazione era e resta alta. I giocatori forti rimangono forti, quelli di livello inferiore forse potrebbero risentirne di più. Cessione in prestito o a titolo definitivo? Sicuramente sì, Deulofeu rientra tra quei giocatori di cui si parla per un trasferimento a titolo definitivo. 20 milioni per il cartellino? Rimane un giocatore importante”.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 11-09-2020 14:33