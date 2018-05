Napoli e Torino, aria di scambio

Gli scenari di mercato del Napoli si definiranno solo dopo che si conoscerà il nome dell’allenatore che guiderà gli azzurri nella prossima stagione, ma alcune operazioni minori potrebbero realizzarsi in apertura della sessione estiva. Come quella legata al futuro di Lorenzo Tonelli, utilizzato con il contagocce da Sarri nelle due stagioni vissute a Napoli dall’ex centrale dell’Empoli e destinato alla partenza.

Su di lui può allora tornare il Torino, già vicino a definirne l’acquisto prima del passaggio al Napoli e anche la scorsa estate. Tonelli potrebbe andare a rimpolpare il parco centrali di Mazzarri, che perderà Burdisso che ha deciso di lasciare il calcio giocato, ma per far partire il proprio giocatore il Napoli chiede può chiedere come contropartita Kevin Bonifazi: il difensore classe ’96, tornato al Toro la scorsa estate dopo la promozione in A con la Spal, ha trovato spazio in granata solo nel finale di stagione, ma è un profilo che piace al Napoli. La valutazione data dal presidente Cairo è di 9 milioni.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 17:25