Napoli, ecco chi può arrivare al posto di Hysaj

Come tradizione, per gennaio il Napoli non ha programmato grandi colpi di mercato. Tuttavia c’è un’operazione che potrebbe concludersi in difesa e che potrebbe mettere a disposizione di Carlo Ancelotti un giocatore più adatto al gioco dell’ex tecnico del Bayern Monaco. Si tratta di Matteo Darmian, terzino in grado di giocare su entrambe le fasce, che non sta trovando spazio nel Manchester United di Josè Mourinho: appena una presenza per lui in stagione, risalente addirittura al 10 agosto, nella 1a giornata di Premier League contro il Leicester.

IN CERCA DI SPAZIO. Darmian vuole cambiare aria e lo vuole da tempo, l’idea di approdare a Napoli da Ancelotti, in un club che punta a mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus e ad andare il più lontano possibile in Champions League lo attira. Inoltre, l’ex Torino sa che potrebbe trovare spazio in un organico che non presenta giocatori con le sue caratteristiche: a destra Malcuit non è ancora inserito alla perfezione nei meccanismi difensivi degli azzurri, mentre Maksimovic è un’opzione che Ancelotti ha speso soprattutto in Champions League; a sinistra, in attesa del pieno recupero di Ghoulam, c’è il solo Mario Rui a disposizione del tecnico del Napoli.

VIA HYSAJ. Naturalmente non abbiamo dimenticato Hysaj, ma l’arrivo di Darmian sarebbe legato proprio alla cessione dell’albanese, valutato 50 milioni di euro la scorsa stagione e seguito da Chelsea e Bayern Monaco. La quotazione dell’ex Empoli è calata negli ultimi mesi, ma il Napoli conta comunque di ricavare una cifra molto alta che gli permetta di concludere una ghiotta plusvalenza: nell’estate 2015 Hysaj fu acquistato per soli 5 milioni di euro. Con il denaro ricavato dalla sua cessione, il Napoli non avrebbe difficoltà ad arrivare a Darmian, pagato 20 milioni di euro dallo United nel 2015, fornendo ad Ancelotti un esterno più abile in fase di spinta, ma in grado di assicurare la stessa affidabilità difensiva.

SPORTEVAI | 21-11-2018 10:24