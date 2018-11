Napoli: ecco l'offerta per Piatek

Il Napoli prepara l’assalto per Krzysztof Piatek.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, i partenopei avrebbero presentato un’offerta da 35 milioni più il cartellino di Younes per convincere il Genoa a lasciar partire il proprio centravanti.

Nei giorni scorsi, il direttore generale Giorgio Perinetti aveva parlato ai microfoni di Radio Crc di un interesse del Napoli: “Abbiamo rispedito al mittente tutte le offerte per Piatek, tra cui quella del Napoli. Non è ancora il momento di cedere il giocatore: ci penseremo più avanti”.

Genoa e Napoli si affronteranno nel prossimo turno di campionato: un’occasione per i dirigenti dei due club per discutere dei dettagli di un’eventuale operazione in vista del mercato di gennaio.

SPORTAL.IT | 09-11-2018 12:25