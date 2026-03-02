Napoli, l’effetto Mondiale sul recupero degli infortunati: la differenza tra De Bruyne e McTominay   

Il belga sosterrà oggi il primo allenamento con la squadra: vuole tornare in forma per essere convocato col Belgio. Lo scozzese non vuole rischiare un altro stop

Il Mondiale, croce e delizia per il Napoli che spera di recuperare al più presto i suoi top player infortunati. La voglia di essere presenti alla Coppa del Mondo sta accelerando il recupero di Kevin De Bruyne, che oggi sosterrà il primo allenamento con i compagni di squadra, e rallentando invece quello di Scott McTominay.

Napoli, De Bruyne si allena con i compagni

Quella di oggi è una giornata chiave per il Napoli: a distanza di oltre quattro mesi dall’infortunio muscolare patito nella gara al Maradona contro l’Inter, Kevin De Bruyne tornerà ad allenarsi in gruppo, insieme ai suoi compagni di squadra. Il belga ha rimesso piede a Napoli solo una settimana fa, ma in condizioni fisiche che hanno sorpreso in positivo lo staff di Antonio Conte: KDB è in gran forma e punta a tornare al più presto in campo. A motivarlo, oltre alla voglia di dimostrare il suo valore con la maglia azzurra, la volontà di blindare la convocazione col Belgio ai prossimi Mondiali.

De Bruyne motivato dai Mondiali

Molto probabilmente il c.t. belga Rudi Garcia convocherebbe De Bruyne anche con una gamba sola, ma il fuoriclasse è determinato a dimostrare non solo di aver recuperato pienamente dall’infortunio, ma anche di meritare un posto in Nazionale nel torneo oltreoceano della prossima estate. Indirettamente, dunque, la voglia di KDB di essere al Mondiale rappresenta un vantaggio per il Napoli, che nella parte finale della stagione potrà contare su un top player determinato a dare il massimo. Non è un caso che in casa Napoli si parli di un possibile ritorno in panchina del belga già nella prossima gara contro il Torino, in programma venerdì sera, partita chiave per recuperare continuità di risultati dopo il successo rocambolesco di Verona.

Il sogno mondiale di McTominay

Al contrario, il Mondiale sta avendo un effetto opposto su Scott McTominay, rallentando i tempi di recupero dalla tendinopatia di cui soffre il centrocampista. McT è stato l’uomo che ha trascinato la Scozia a qualificarsi per la Coppa del Mondo dopo 28 anni di assenza e ovviamente mira a far parte dell’avventura della Tartan Army oltreoceano.

Per questa ragione il suo recupero procede con la massima cautela: McTominay è deciso a dare il massimo per il Napoli come fatto in passato – d’altra parte ha giocato per mesi nonostante i fastidi al tendine – ma secondo quanto rivelato da Il Mattino non è intenzionato a forzare il rientro e a rischiare un nuovo infortunio. Al momento lo scozzese non è ancora tornato ad allenarsi: il rientro col Torino risulta improbabile, a differenza di quello di Frank Zambo Anguissa che invece potrebbe trovare spazio in panchina nella gara di venerdì al Maradona.