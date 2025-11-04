Napoli-Eintracht: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming, Champions League 2025-26

Gli azzurri cercano riscatto dopo il pesante ko col PSV: contro l’Eintracht serve una vittoria per rilanciarsi nel girone unico: le possibili scelte

Dopo un avvio altalenante in Europa, il Napoli è chiamato a una prova di carattere per rilanciare le proprie ambizioni in Champions League. La sfida contro l’Eintracht Francoforte, rappresenta un crocevia decisivo per la squadra di Antonio Conte, chiamata a reagire dopo il pesante 6-2 subito contro il PSV e a ritrovare la giusta continuità. Servirà una prestazione di orgoglio e qualità per rimettersi in corsa nel girone unico.

Dove vedere Napoli-Eintracht in diretta tv e streaming

La sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, si disputerà alle ore 18:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 253), oltre che in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Segui la webcronaca testuale di Napoli-Eintracht live su Virgilio Sport, con aggiornamenti in tempo reale su tutte le azioni del match, risultato, marcatori e tabellino finale. Riflettori puntati anche sui canali social ufficiali dei due club interessati, tra grafiche, contenuti originali e retroscena dagli spogliatoi.

Ecco, dunque, tutte le info per vedere la partita di Champions in tv e in streaming:

Napoli-Eintracht, le probabili formazioni

Il Napoli si prepara ad affrontare l’Eintracht Francoforte in un match fondamentale per il proprio cammino in Champions League. In classifica, i tedeschi occupano una posizione appena superiore alla squadra di Antonio Conte, che in conferenza stampa ha voluto spronare l’ambiente, difendendo i suoi uomini da critiche che ritiene ingiuste. L’Eintracht arriva al Maradona dopo due pareggi consecutivi in Bundesliga, ma resta una formazione pericolosa, soprattutto nel reparto offensivo, dove Götze agirà alle spalle del bomber Burkardt, già autore di nove reti in stagione.

Per quanto riguarda la formazione, gli azzurri dovranno fare a meno di De Bruyne e nel 4-3-3 Neres sembra in vantaggio su Lang per una maglia da titolare. Sulla corsia sinistra, Olivera dovrebbe essere preferito a Gutiérrez, complice l’infortunio di Spinazzola, mentre in mediana si attende il ritorno dal primo minuto di Lobotka, pronto a dare equilibrio e qualità al centrocampo azzurro.

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1) la probabile formazione: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Chaibi, Brown; Knauff, Gotze; Burkardt. All. Toppmöller.

Napoli-Eintrach, l’arbitro sarà il portoghese Pinheiro

Il direttore di gara sarà il portoghese João Pinheiro, arbitro internazionale dal 2016 e con un’esperienza consolidata nelle competizioni UEFA. A 37 anni, vanta già 68 presenze tra tornei per club e nazionali. Nel corso della stagione 2024/25 ha diretto cinque incontri nella fase a eliminazione diretta delle coppe europee, tra cui la semifinale di ritorno di Conference League tra Chelsea e Djurgarden (terminata 1-0) e la Supercoppa Europea disputata ad Udine, dove il PSG ha superato il Tottenham ai rigori. In passato, ha ricoperto il ruolo di quarto uomo nella finale di Champions League di Monaco tra PSG e Inter, arbitrata da Kovacs. Nessun precedente con i partenopei, per la prima volta è pronto a dirigere un match del Napoli.