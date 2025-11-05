Napoli-Eintracht, moviola: il mani in area al 91’ che ha fatto esplodere il Maradona

La prova dell’arbitro Pinheiro nella gara di Champions League a Fuorigrotta analizzata al microscopio, il fischietto portoghese ne ha ammoniti due

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

João Pinheiro, la scelta dell’Uefa per Napoli-Eintracht, nasce a Braga nel 1988. È un arbitro molto precoce: dirige la sua prima partita nella massima divisione portoghese nel 2015, a soli 27 anni. Spesso ha fatto discutere: in un match tra Juventus e Nantes Pinheiro non concede un rigore solare alla squadra di Allegri, nemmeno dopo essere stato richiamato dal VAR. Il tocco di mano di Centonze è lampante e scomposto, ma l’arbitro fischia invece un fallo in attacco da parte di Bremer: la partita finirà 1-1. Il 36enne arbitro portoghese vanta oltre 350 gare nel calcio professionistico. La maggior parte dirette soprattutto in patria tra prima, seconda divisione portoghese e coppe nazionali. In passato ha arbitrato anche in diverse competizioni internazionali per Nazionali, ma anche per club. Inoltre, per via degli accordi con la Federazione portoghese, Pinheiro ha diretto diverse gare anche in Grecia, in Egitto, a Cipro e in Arabia Saudita.

E’ stato il IV uomo nella finale di Monaco tra Psg e Inter, con Kovacs arbitro. Il fischietto portoghese ha 37 anni ed è arbitro internazionale dal 2016. nel corso della carriera ha diretto 68 partite delle competizioni UEFA, sia per club che per nazionali. Nella stagione 2024/25 ha arbitrato cinque gare della fase a eliminazione diretta delle competizioni UEFA per club, tra cui la semifinale di ritorno di Conference League tra Chelsea e Djurgården (1-0) e la Supercoppa vinta ai rigori dal Psg sul Tottenham lo scorso agosto a Udine. Vediamo come se l’è cavata ieri al Maradona.

I precedenti tra le due squadre

Nei due precedenti con i tedeschi 2 vittorie azzurre con uno score di 5 gol fatti e nessuno subìto.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Jesus e Maia con Verissimo IV uomo, Tiago Martins al Var e Narciso all’Avar. l’arbitro ha ammonito Rrahmani e Zetterer.

Napoli-Eintracht, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 50′ primo giallo del match per Rrahmani: trattenuta irregolare su Burkardt. Al 64′ ammonito un componente della panchina dell’Eintracht per proteste. Al 90′ ammonito Zetterer per perdita di tempo. Al 91′ Theate tocca con il braccio dopo una scivolata, ma è totalmente involontario e naturale. Il Napoli protesta, lo stadio esplode ma non c’è rigore. Al 96’ giallo per Gutierrez, poi il triplice fischio dell’arbitro: finisce 0-0.