Napoli-Emerson Palmieri, primo contatto

E’ Emerson Palmieri il primo obiettivo dichiarato del mercato invernale del Napoli. Secondo quanto riporta ‘Il Corriere dello Sport’, il club partenopeo è alla ricerca di un rinforzo per la fascia, visti gli alti e bassi di Mario Rui e le difficoltà in campo di Ghoulam, avviando un sondaggio con il Chelsea per l’italo-brasiliano.

Nazionale azzurro, Emerson ha giocato in Italia con le maglie del Palermo (stagione 2014/15) e della Roma (dal 2015 al gennaio 2018), prima di trasferirsi in Inghilterra. Al Chelsea, però, è stato spesso in disparte: lo stesso club non direbbe no a una cessione, in presenza di un’offerta ritenuta congrua.

OMNISPORT | 30-12-2020 10:29