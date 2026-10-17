Napoli, Allegri a rischio esonero: i tifosi lo hanno scaricato. La lista di De Laurentiis: Pioli, Montella e Conceicao, i possibili sostituti

La sconfitta sul campo del Venezia metta a rischio il futuro del tecnico toscano, sui social i tifosi chiedono a gran voce l’esonero e già circolano i nomi dei possibili sostituti: Bodo e Roma, le sfide decisive

Non è solo colpa sua ma come sempre in questi casi è l’allenatore il primo a pagare. La clamorosa debacle del Napoli sul campo del Venezia, alla sua prima vittoria in questa serie A, mette pericolosamente in bilico la posizione di Massimiliano Allegri che potrebbe rischiare l’esonero anche dopo le prossime due sfide: quella di Champions League contro il Bodo Glimt e poi la sfida con la lanciatissima Roma di Gasperini.

Allegri a rischio esonero

Aurelio De Laurentiis ha deciso con fermezza di puntare su Massimiliano Allegri dopo la fine dell’avventura di Antonio Conte. Il presidente non ha avuto dubbi nell’affidare il suo Napoli al tecnico toscano convinto che la sua esperienza potesse dare nuova vitalità a una rosa che pure nella scorsa stagione, sotto la guida del salentino, aveva presentato qualche piccola crepa. Invece la prima parte di stagione si sta dimostrando un mezzo disastro, gli azzurri sono già fuori dalla lotta per lo scudetto e dopo il clamoroso ko sul campo del Venezia rischiano anche di cominciare ad allontanarsi in maniera netta dalla zona Champions. Per il momento in società nessuno parla di esonero ma è evidente che se anche le prossime uscite, entrambe al Maradona, con Bodo e Roma dovessero andare per il verso sbagliato, la posizione del tecnico sarebbe decisamente in discussione. Del resto se i bookmakers hanno già fatto crollare la quota per il suo esonero, qualcosa vorrà dire.

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I tifosi hanno già scaricato Max

La sconfitta in Champions League contro il Villarreal aveva già aperto la crisi, almeno per i tifosi del Napoli, ora questo clamoroso capitombolo con il Venezia non lascia spazio ad altre soluzioni: il popolo partenopeo ha già scaricato Massimiliano Allegri ed è pronto a guardare al futuro, anche con tutte le incertezze del caso. Gli azzurri non sono non stanno ottenendo i risultati sperati, ma il gioco espresso in questa prima parte lascia vedere pochi margini di miglioramento. “Al di là della scarsa qualità tecnica che sapevamo di Allegri, la grande colpa è anche quella di aver accettato questa situazione di non mercato”, scrive Gennaro. E ancora: “Questo Napoli è peggiore del Milan dell’anno scorso, i giocatori sono anche meno bravi e meno adatti al tipo di non gioco di Allegri”. Mentre Alberto è netto: “Non può essere assolto, capisco il mercato, ma di questo Venezia era 5 volte più forte. Per me va cacciato”.

Pioli, Conceicao e Montella: i possibili sostituti

Ora passa tutto nelle mani di Aurelio De Laurentiis. Di certo la scelta di esonerare Allegri non può essere presa alla leggera soprattutto dopo il ricordo della stagione 2023/2025 dove l’allontanamento di Rudi Garcia diede vita a un’annata da dimenticare chiusa con un decimo posto in campionato proprio dopo lo scudetto vinto da Luciano Spalletti. E di mezzo c’è anche una ragione economica visto che il toscano ha firmato fino al 2029 con un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione. Ma il patron azzurro comincia già a sfogliare la lista delle possibilità tra cui ci sono due vecchi pallini come Stefano Pioli (cercato in più di un’occasione) e Sergio Conceicao, anche lui vecchio pallino del presidente. Nella lista dei possibili candidati potrebbe entrare anche Vincenzo Montella, appena esonerato dalla nazionale della Turchia ma allenatore che potrebbe fare al caso degli azzurri che cercano qualcuno con cui iniziare un nuovo ciclo.