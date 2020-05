Napoli fa uno sgarbo a Higuain

A quattro anni dal clamoroso addio in direzione Juventus, Gonzalo Higuain non è ancora stato perdonato dai napoletani e dal Napoli.

Prova ne sia la clamorosa assenza del Pipita dalla formazione dei migliori argentini che abbiano mai indossato la maglia azzurra, realizzata dalla stessa società in occasione del 25 maggio, la ricorrenza per la nascita del primo Governo dopo la rivoluzione del 1810.

Nonostante la media-reti da record e lo storico titolo di capocannoniere nel con 36 gol in campionato, Higuain non compare nella formazione che, insieme ovviamente a Diego Maradona, vede in attacco le presenze del Pampa Sosa e del Pocho Lavezzi.

Presenti anche José Sosa e Jesus Datolo, in difesa spicca la presenza di Roberto Ayala.

Questa la formazione, disposta con un 4-2-3-1: Navarro; Campagnaro, Ayala, Fernandez, Pineda; Josè Sosa, Bertoni; Lavezzi, Maradona, Datolo; Roberto Sosa.



SPORTAL.IT | 25-05-2020 21:28