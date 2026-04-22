Napoli: progetto Fab 4 fallito, solo uno è certo di restare. Manna prepara il colpo alla Anguissa

Il Napoli è pronto a mandare in soffitta il progetto Fab 4: l’idea di Antonio Conte di schierare contemporaneamente i quattro centrocampisti top è stato bocciato dal campo e di fatto soltanto uno è certo di restare in azzurro anche l’anno prossimo. Intanto il d.s. Giovanni Manna prepara il primo colpo di mercato “imitando” l’operazione Anguissa condotta da Cristiano Giuntoli nel 2021.
- Napoli, fallito il progetto Fab 4
- Cosa fa De Bruyne?
- Lobotka e Anguissa a fine corsa
- Manna su Joao Gomes: operazione alla Anguissa
Napoli, fallito il progetto Fab 4
È con l’ingaggio di Kevin De Bruyne che Antoni Conte iniziò a pensare ai Fab 4: schierare il fuoriclasse belga insieme a Stanislav Lobotka, Frank Anguissa e Scott McTominay per rendere il centrocampo del Napoli superlativo ed alzare la qualità in fase di possesso palla, caratteristica in cui la squadra dello scudetto 2024/25 non brillava di certo. A quasi un anno da quella idea, però, si può affermare che il progetto Fab 4 sia fallito: in campo la coesistenza dei quattro centrocampisti non ha dato i frutti a cui pensava l’allenatore e ora il Napoli si ritrova a ridisegnare un futuro alternativo, di cui potrebbe far parte anche soltanto uno dei quattro.
Cosa fa De Bruyne?
McTominay, infatti, è l’unico dei Fab 4 ad essere certo di restare a Napoli anche la prossima stagione, anzi il suo rinnovo di contratto (con prolungamento fino al 2030 e aumento di ingaggio) dovrebbe rappresentare una pura formalità. Il futuro degli altri tre, invece, è incerto. Incerto il futuro di De Bruyne, anche se oggi il belga sembra avere buone chance di permanenza, almeno a giudicare da quanto scrive la stampa belga, secondo cui KDB non ha alcuna intenzione di lasciare la serie A dopo una stagione di debutto frustrata da un lungo infortunio.
Lobotka e Anguissa a fine corsa
La corsa di Lobotka e Anguissa col Napoli, invece, potrebbe essere finita: lo slovacco è nel mirino dalla Juventus di Luciano Spalletti e sembra esausto dopo due anni di gestione Conte, inoltre nel suo contratto è presente una clausola rescissoria per l’estero da 25 milioni che potrebbe renderlo un obiettivo di diversi top club sul mercato internazionale. Su Anguissa, invece, è il Napoli a nutrire seri dubbi, soprattutto dopo i problemi muscolari accusati quest’anno: il suo rinnovo (ha un contratto in scadenza nel 2027) è stato congelato dalla società.
Manna su Joao Gomes: operazione alla Anguissa
L’intenzione del Napoli di sciogliere il progetto Fab 4 pare essere confermata anche dalle notizie di mercato delle ultime settimane. I primi obiettivi del d.s. Giovanni Manna sono infatti centrocampisti giovani e non ancora affermati del tutto, pronti a fornire nuove energie al Napoli. Il direttore sportivo, in particolare, mira a ripetere l’operazione che nel 2021 portò Anguissa in azzurro: il d.s. di allora Cristiano Giuntoli pescò nel retrocesso Fulham il camerunese, pagandolo appena 15 milioni di euro.
Ora l’obiettivo è Joao Gomes, brasiliano del Wolverhampton ormai condannato alla discesa in Championship: un centrocampista ancora giovane (ha 25 anni) e dalla grande forza fisica, che Manna spera possa avere un impatto sulla serie A simile a quello che ebbe Anguissa 5 anni fa. I Wolves partivano da una valutazione di 30 milioni di euro che però ora dovrà necessariamente calare: Manna è pronto ad approfittarne, nella speranza che Joao Gomes si riveli “favoloso” tanto quanto è stato Anguissa, protagonista sì di un’annata deludente ma anche di due scudetti da leader del centrocampo.