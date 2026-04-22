Napoli: progetto Fab 4 fallito, solo uno è certo di restare. Manna prepara il colpo alla Anguissa

Il sogno dei quattro centrocampisti di prima fascia non ha funzionato e qualcuno potrebbe cambiare aria. Intanto il d.s. lavora al primo rinforzo: arriverà dalla Premier League

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Napoli è pronto a mandare in soffitta il progetto Fab 4: l’idea di Antonio Conte di schierare contemporaneamente i quattro centrocampisti top è stato bocciato dal campo e di fatto soltanto uno è certo di restare in azzurro anche l’anno prossimo. Intanto il d.s. Giovanni Manna prepara il primo colpo di mercato “imitando” l’operazione Anguissa condotta da Cristiano Giuntoli nel 2021.

Napoli, fallito il progetto Fab 4

È con l’ingaggio di Kevin De Bruyne che Antoni Conte iniziò a pensare ai Fab 4: schierare il fuoriclasse belga insieme a Stanislav Lobotka, Frank Anguissa e Scott McTominay per rendere il centrocampo del Napoli superlativo ed alzare la qualità in fase di possesso palla, caratteristica in cui la squadra dello scudetto 2024/25 non brillava di certo. A quasi un anno da quella idea, però, si può affermare che il progetto Fab 4 sia fallito: in campo la coesistenza dei quattro centrocampisti non ha dato i frutti a cui pensava l’allenatore e ora il Napoli si ritrova a ridisegnare un futuro alternativo, di cui potrebbe far parte anche soltanto uno dei quattro.

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Cosa fa De Bruyne?

McTominay, infatti, è l’unico dei Fab 4 ad essere certo di restare a Napoli anche la prossima stagione, anzi il suo rinnovo di contratto (con prolungamento fino al 2030 e aumento di ingaggio) dovrebbe rappresentare una pura formalità. Il futuro degli altri tre, invece, è incerto. Incerto il futuro di De Bruyne, anche se oggi il belga sembra avere buone chance di permanenza, almeno a giudicare da quanto scrive la stampa belga, secondo cui KDB non ha alcuna intenzione di lasciare la serie A dopo una stagione di debutto frustrata da un lungo infortunio.

Lobotka e Anguissa a fine corsa

La corsa di Lobotka e Anguissa col Napoli, invece, potrebbe essere finita: lo slovacco è nel mirino dalla Juventus di Luciano Spalletti e sembra esausto dopo due anni di gestione Conte, inoltre nel suo contratto è presente una clausola rescissoria per l’estero da 25 milioni che potrebbe renderlo un obiettivo di diversi top club sul mercato internazionale. Su Anguissa, invece, è il Napoli a nutrire seri dubbi, soprattutto dopo i problemi muscolari accusati quest’anno: il suo rinnovo (ha un contratto in scadenza nel 2027) è stato congelato dalla società.

Manna su Joao Gomes: operazione alla Anguissa

L’intenzione del Napoli di sciogliere il progetto Fab 4 pare essere confermata anche dalle notizie di mercato delle ultime settimane. I primi obiettivi del d.s. Giovanni Manna sono infatti centrocampisti giovani e non ancora affermati del tutto, pronti a fornire nuove energie al Napoli. Il direttore sportivo, in particolare, mira a ripetere l’operazione che nel 2021 portò Anguissa in azzurro: il d.s. di allora Cristiano Giuntoli pescò nel retrocesso Fulham il camerunese, pagandolo appena 15 milioni di euro.

Ora l’obiettivo è Joao Gomes, brasiliano del Wolverhampton ormai condannato alla discesa in Championship: un centrocampista ancora giovane (ha 25 anni) e dalla grande forza fisica, che Manna spera possa avere un impatto sulla serie A simile a quello che ebbe Anguissa 5 anni fa. I Wolves partivano da una valutazione di 30 milioni di euro che però ora dovrà necessariamente calare: Manna è pronto ad approfittarne, nella speranza che Joao Gomes si riveli “favoloso” tanto quanto è stato Anguissa, protagonista sì di un’annata deludente ma anche di due scudetti da leader del centrocampo.