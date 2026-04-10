Napoli, i Fab 4 possono sciogliersi a fine stagione: gli indizi dalla formazione di Parma e dal mercato

Al Tardini Conte potrebbe mandare in panchina uno dei centrocampisti per fare spazio ad Alisson. E intanto il d.s. Manna ha posato gli occhi su due mezz’ali di livello internazionale

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Inizierà a Parma la fine dei Fab 4 del Napoli? La domanda pare lecita, soprattutto interpretando le scelte di Antonio Conte per la formazione da schierare al Tardini e le ultime notizie di mercato.

Napoli, Conte a Parma rinuncia ai Fab 4

A causa dei tanti infortuni, il Napoli si è goduto poco i suoi Fab 4, i quattro centrocampisti di alto profilo tecnico che Antonio Conte ha provato a far convivere all’inizio della stagione in un inedito 4-1-4-1 e che contro il Milan è tornato finalmente a schierare tutti insieme, nel 3-4-2-1. La gara di domenica a Parma, però, potrebbe segnare l’inizio della fine per il progetto Fab 4: Conte, infatti, potrebbe spedire uno dei quattro centrocampisti in panchina per fare spazio ad Alisson Santos, l’uomo che – ancora una volta – lunedì scorso ha cambiato il volto della sfida col Milan.

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Anguissa fuori dai Fab 4: l’indizio di Parma

Al momento, l’indiziato numero uno ad accomodarsi in panchina è Frank Zambo Anguissa, con Scott McTominay arretrato dalla posizione di trequartista accanto a Kevin De Bruyne a quella di centrocampista puro vicino a Stanislav Lobotka. D’altra parte il camerunese non è ancora al meglio della condizione e, nonostante sia notevolmente migliorato in zona gol durante la gestione Conte, ha comunque caratteristiche meno offensive rispetto a McT: le doti di inserimento e sui palloni alti dello scozzese potrebbero tornare molto utili contro una squadra abituata a difendersi in blocco basso come quella di Carlos Cuesta.

Guardando al prossimo anno, dunque, la formazione di Parma ci dice che quando sono tutti disponibili e bisogna far spazio a un attaccante vero sulla trequarti, Anguissa diventa il meno indispensabile tra i Fab 4.

Mercato: Rios e Gomes, potenziali eredi di Anguissa

Viene quindi da ipotizzare che, qualora il Napoli dovesse privarsi di uno dei suoi quattro centrocampisti d’élite (e trattenere Conte in panchina), la scelta ricadrebbe proprio sul camerunese, che, tra l’altro, ha il contratto in scadenza nel 2027 e nelle ultime stagioni è stato vittima di diversi infortuni muscolari.

Intanto, un altro indizio sul possibile scioglimento dei Fab 4 arriva dal mercato: il d.s. del Napoli Giovanni Manna ha messo infatti nel mirino due centrocampisti di livello internazionale – il colombiano del Benfica Richard Rios e il brasiliano del Wolverhampton Joao Gomes – che sembrano avere caratteristiche molto simili a quelle di Anguissa. Rios, in particolare, ricalca l’identikit del centrocampista “box to box” in cui il camerunese si è evoluto durante la gestione Conte. Le due potenziali trattative confermano quindi come il Napoli abbia iniziato a guardare oltre i Fab 4, a un centrocampo di cui Anguissa potrebbe non fare più parte.