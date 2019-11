Napoli, Fabian Ruiz ad un passo dal rinnovo

In attesa di novità su Mertens e Callejon, entrambi in scadenza di contratto, il Napoli sarebbe al lavoro per innovare l'accordo con Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo seguito dai maggiori club europei (nel mirino, soprattutto, di Barcellona e Real Madrid).

Si parla di un prolungamento, dell'attuale contratto (in scadenza nel 2023), di due anni. Da capire l'entità della clausola rescissoria. Potrebbe essere di 180 milioni di euro, ossia il valore del giocatore secondo il patron De Laurentiis.

SPORTAL.IT | 19-11-2019 09:17