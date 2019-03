Napoli, Fabian Ruiz dimesso

Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz è stato dimesso giovedì mattina dall’ospedale universitario Sanitas La Moraleja, dove era ricoverato da lunedì, sotto la supervisione dello staff medico della nazionale spagnola.

Il ricovero del giocatore, sempre in contatto con il club azzurro, è stato motivato da febbre alta e problemi respiratori causati dall’influenza A. Una influenza che aveva impedito all’andaluso di giocare domenica scorsa contro l’Udinese, ma poi era comunque partito per Madrid, per rispondere alla prima chiamata di Luis Enrique nella nazionale maggiore.

SPORTAL.IT | 21-03-2019 14:50