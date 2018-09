Napoli, faccia a faccia De Laurentiis-Ancelotti

Il pareggio sul campo della Stella Rossa ha reso ulteriormente difficile il cammino in un girone già terribile di suo. Al Marakanà di Belgrado il Napoli avrebbe dovuto vincere per alimentare le speranze di qualificazione nel gruppo che comprende due pretendenti alla vittoria finale, Liverpool e Paris Saint-Germain. Gli azzurri invece si sono fermati alla traversa di Insigne e alle clamorose occasioni sprecate sotto porta da Milik, Mertens e Callejon.

Lo zero a zero contro i serbi, confermatisi avversari di modesto spessore, non ha certamente soddisfatto il presidente Aurelio De Laurentiis, che a differenza delle trasferte di campionato non salta una delle scampagnate in Champions del suo Napoli. La differenza, oltre che di prestigio, è di tipo economico: le vittorie in Europa sono assai più remunerative rispetto alla serie A.

All’indomani della sfida di Belgrado, De Laurentiis si è materializzato anche a Castel Volturno per un faccia a faccia con staff tecnico e medico. Un confronto di routine per pianificare i prossimi impegni – la squadra è nel mezzo di un vero e proprio tour de force, con tante sfide in successione in patria e fuori – e per definire le linee guida da seguire per cercare di centrare gli obiettivi.

Nessuna tensione, ma De Laurentiis ha ribadito ad Ancelotti quanto sia importante per il Napoli passare il turno in coppa. Tra la qualificazione agli ottavi di Champions e l’eventuale dirottamento in Europa League ballano infatti 20-30 milioni e il presidente non vuol lasciare nulla di intentato. Ancelotti, che sulla Champions la sa lunga, lo ha rassicurato: nel calcio non sempre vince chi è più forte o spende di più. Può succedere di tutto e per lui tra serie A e coppe non ci sono priorità, a differenza del passato recente.

Intanto, dopo la parentesi europea, la formazione azzurra si rituffa nel campionato. Domenica è in programma la trasferta di Torino contro i granata e il tecnico azzurro dovrebbe riproporre nuovamente un massiccio turnover. Potrebbe essere di nuovo il turno per Diawara e Verdi, oltre che per capitan Hamsik, esclusi un po’ a sorpresa dal match con la Stella Rossa.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 20-09-2018 14:05