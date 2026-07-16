Il laterale del Catanzaro potrebbe essere il primo acquisto e rappresentare la svolta sul mercato del club. Intanto Big Rom inizia a essere tentato dall’avventura in Turchia

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Costantino Favasuli potrebbe essere il primo acquisto del Napoli di Massimiliano Allegri, mentre Romelu Lukaku avrebbe aperto all’idea di lasciare l’Italia per trasferirsi in Turchia: due novità che raccontano la nuova strategia del club di Aurelio De Laurentiis.

Napoli, Favasuli il primo acquisto per Allegri

Nessun top player, il primo acquisto del Napoli di Massimiliano Allegri potrebbe essere un talento italiano proveniente dalla serie B. Si tratta di Costantino Favasuli, 22enne laterale destro calabrese cresciuto nelle giovanili della Fiorentina e reduce da una grande annata in serie B col Catanzaro: quest’anno ha messo insieme 41 presenze tra campionato e playoff con la squadra allenata da Alberto Aquilani, collezionando 2 gol e 9 assist.

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Favasuli, utilizzato come esterno a tutta fascia anche a sinistra ma in grado di giocare anche in una difesa a quattro, in questa stagione si è anche anche guadagnato la convocazione nell’Italia U21 e ha debuttato con la Nazionale maggiore nelle due amichevoli di giugno in cui l’Italia è stata allenata dal c.t. ad interim Silvio Baldini.

Favasuli simbolo della strategia di De Laurentiis

Secondo il Corriere dello Sport il Napoli ha già battuto la concorrenza del Torino, ha l’accordo col giocatore – seguito da Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, Antonio Vergara e altri azzurri – ed è vicino all’intesa col Catanzaro su una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Favasuli, di fatto, rappresenta al meglio la nuova strategia di Aurelio De Laurentiis: è un giocatore giovane, di prospettiva (che può dunque generare una plusvalenza) e che non peserà in maniera eccessiva sul monte ingaggi. Una tipologia di acquisto possibile proprio grazie all’arrivo di Allegri, tecnico abituato a lanciare i giovani, e opposto a quelli voluti nell’ultimo biennio dall’ex Antonio Conte.

Napoli, Lukaku apre all’addio

Della strategia di ADL fa parte anche l’addio di alcuni dei giocatori più anziani e con gli stipendi più alti dell’organico del Napoli. Giocatori come Romelu Lukaku, che a 33 anni pesa con 7,7 milioni di euro netti sul monte ingaggi azzurro. Finora Big Rom aveva manifestato la sua voglia di restare al Napoli fino al termine del suo contratto, a giugno 2027, ma secondo il quotidiano il Mattino qualcosa sarebbe cambiato nelle ultime ore. Lukaku, infatti, avrebbe iniziato a considerare seriamente l’opportunità di trasferirsi in Turchia: il Fenerbahce è la squadra più interessata al belga, seguita dal Besiktas di Vincenzo Italiano.

Allegri e l’addio di Lukaku

Il Napoli valuta il suo cartellino 10 milioni di euro, somma alla portata dei due club di Istanbul: insomma sarà Lukaku a decidere, cosa fare del suo futuro e se accontentare De Laurentiis, magari dopo aver parlato proprio con Allegri a cui, invece, piacerebbe trattenere l’esperto attaccante belga. Prima di chiedere al suo presidente di trattenere Big Rom, e dunque al Napoli di fare un’eccezione alla sua strategia, l’allenatore incontrerà il giocatore per togliersi qualunque dubbio sulla condizione fisica e sulle motivazioni del giocatore.