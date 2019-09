Napoli figuraccia social: invita club sbagliato, web scatenato

Sarà stata la soddisfazione per aver evitato un girone di ferro, nonostante la presenza dei campioni d’Europa del Liverpool, o forse la fretta o anche la somiglianza dei nomi fatto sta che il Napoli ha commesso una figuraccia social non da poco alla fine della cerimonia che ha inserito gli azzurri nel gruppo assieme agli inglesi, il Salisburgo e il Genk. Proprio la squadra belga è stata la…pietra dello scandalo. Sul proprio account ufficiale, infatti, gli azzurri hanno dato il benvenuto alla squadra sbagliata, invitando per la gara di Champions il Gent anzichè il Genk.

IL TWEET – Lo ha fatto notare lo stesso Gent, coinvolto per sbaglio, che su twitter ha risposto con ironia, ringraziando e facendo notare l’errore. “Thanks for the invitation @sscnapoli but you probably mean @KRCGenkofficial”. Il Napoli ha prontamente rimediato, correggendo la svista ma il web non perdona ed è scattata inevitabilmente l’ironia. Sia dai parte degli stessi tifosi del Gent: (“Mr Lombardo, likes to drink red wine in the afternoon”) sia da parte dei follower di tutto il mondo.

LE REAZIONI – I tifosi delle altre squadre italiane ne hanno approfittato per canzonare: “Ahahaha grandi ragazzi così si vincono le coppe con l’ignoranza !” o anche: “Famose un tressette …. col morto !” o ancora: “Sono Napoletani, sorridete e annuite non capiscono” oppure: “Perdonateci, non siamo tutti così in Italia”. Mortificati molti fan azzurri (“ma quando la troviamo una perdona seria invece di fare queste figure barbine?”) ma qualcuno l’ha presa anche con il sorriso: “Venite pure voi” o anche: “Facciamo un triangolare, una pizza in palio”. E infine il sarcasmo belga: “It would have been a nice trip, Naples is a beautiful city . The sun, the sea, the pizza and the best social media managers in the world”.

SPORTEVAI | 30-08-2019 10:58