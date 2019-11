Napoli-Fiorentina, duello per un centrocampista

Secondo quanto riporta firenzeviola.it, la Fiorentina sarebbe sulle tracce di Sander Berge. Il club vorrebbe puntellare il reparto che, specialmente nella gara contro il Cagliari, ha mostrato diverse lacune.

Il centrocampista del Genk (18 presenze e un gol in stagione per ora) ha una fisicità importante (1.95 metri per 97 chili) che, abbinata ad una buona tecnica, ha attirato diversi club.

Oltre ai viola, infatti, anche il Napoli avrebbe sondato il terreno dato la più che probabile cessione di Allan. All'estero si parla di due club inglesi sul talento norvegese classe 1998.

SPORTAL.IT | 12-11-2019 08:55