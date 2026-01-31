Napoli-Fiorentina, Di Lorenzo infortunio e lacrime: la reazione dei compagni. Conte vive un incubo, anche Gattuso in ansia

Ennesimo infortunio in casa azzurra, al 27’ della sfida contro la formazione viola resta a terra il capitano Di Lorenzo per un problema al ginocchio: si teme un infortunio serio. A rischio anche i playoff Mondiali

Una stagione a dir poco sfortunata per il Napoli che continua a fare i conti con infortuni a ripetizione. L’ultima “vittima” di questa situazione che sta diventando quasi paradossale è il capitano Giovanni Di Lorenzo che si infortuna nel primo tempo del match con la Fiorentina, il giocatore si copre gli occhi con le mani per nascondere il dolore e le lacrime.

L’infortunio di Di Lorenzo

La Fiorentina spinge alla ricerca del pareggio quando su un intervento che sembra quasi innocuo, arriva la doccia gelata per il Maradona e per tutto il Napoli. Il capitano Giovanni Di Lorenzo infatti rimane a terra dolorante dopo essere caduto male dopo uno stacco aereo. L’ingresso in campo dei sanitari è immediato, e si capisce subito che si può trattare di un infortunio molto serio. Il giocatore azzurro infatti si copre subito il volto per nascondere lacrime e dolore. Sia i compagni di squadra che gli avversari fanno subito capannello intorno a lui. Deve entrare la barella elettrica per portarlo fuori dal campo e Conte è costretto a mandare in campo Olivera.

Napoli-Fiorentina: le emozioni del match

Napoli, l’incubo infortuni continua

Una vera e propria stagione da incubo quella che stanno vivendo gli azzurri e il loro allenatore Antonio Conte. Il primo segnale negativo è arrivato già nel corso dell’estate quando a fermarsi per un brutto infortunio muscolare è stato Romelu Lukaku, uno degli eroi dello scudetto della passata stagione. Ma forse il vero indizio di una stagione sfortunata sotto il profilo infortuni arriva il ko di Kevin De Bruyne, il grande colpo di mercato che il presidente De Laurentiis aveva messo a disposizione di Antonio Conte. Un infortunio beffa quello dell’olandese che si è infortunato nel match contro l’Inter calciando un calcio di rigore. Una lesione muscolare che lo tiene ancora fuori dai giochi e che rischia di fargli perdere ancora moltissime partite. Ma elencare tutti i ko partenopei sarebbe quasi impossibile con i conti che arrivano fino a 26 con tanti big come Anguissa, Politano, Rrahmani, Politano e Neres che ne hanno fatto le spese.

Di Lorenzo, anche Gattuso in ansia

Impossibile sbilanciarsi sull’entità dell’infortunio subito dal capitano del Napoli. Il ko di Di Lorenzo è senza dubbio preoccupante, e spesso a dare le prime preoccupanti indicazioni sono i protagonisti in campo. Sia i giocatori del Napoli che quelli della Fiorentina hanno accompagnato con apprensione la sua uscita dal campo, anche la panchina della Viola ha espresso preoccupazione e vicinanza. Ora arriva il momento di test ed esami con il ginocchio che preoccupa non poco, ovviamente il primo interessato è Antonio Conte che rischia di continuare una stagione in emergenza totale. Ma sarà preoccupato anche Rino Gattuso che rischia di perdere uno dei suoi elementi cardine in vista dei playoff Mondiali.