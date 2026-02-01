Napoli-Fiorentina, moviola: Conte si scontra con La Penna, il botta e risposta

La prova dell’arbitro La Penna al Maradona nell’anticipo della 23esima giornata di A analizzata al microscopio, il fischietto romano ne ha ammoniti 2

E’ tornato ad arbitrare in A solo tre stagioni fa Federico La Penna – la scelta per Napoli-Fiorentina– dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli due anni fa ma non si è ripetuto l’anno scorso nella parte iniziale del campionato. In Atalanta-Milan è stato duramente contestato dall’allora tecnico rossonero Fonseca, successivamente si è ripreso ed è tornato a livelli ottimali. Ha debuttato in stagione in Inter-Torino e finora ha diretto 9 volte in A in stagione, l’ultima è stata in Genoa-Cagliari. Vediamo come se l’è cavata stavolta a Maradona.

I precedenti di La Penna con Napoli e Fiorentina

E’ stata la terza volta in questa stagione che il fischietto di Roma ha incrociato i viola dopo Fiorentina 1-0 Cremonese e Fiorentina 2-2 Bologna dello scorso 26 ottobre quando sedeva ancora in panchina Pioli. In totale su 16 gare tra tutte le competizioni la Fiorentina ne aveva vinte 7, pareggiate 3 e perse. Due i precedenti in un confronto proprio tra la Fiorentina ed il Napoli. L’ultimo risale al 18 gennaio 2024 in occasione della semifinale di Supercoppa Italia, gara vinta 3-0 dai partenopei in Arabia. L’altro precedente è una vittoria viola per 1-3 al Maradona nel 2023. Delle 20 gare col Napoli 14 avevano visto gli azzurri vincenti, 4 i pari e 2 i ko.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Bianchini con Marcenaro IV uomo, Nasca al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro ha ammonito Fabbian, Buongiorno

Napoli-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. E’ regolare al 12′ la posizione di Hojlund in occasione del gol di Vergara. Alla mezzora esce per un brutto infortunio al ginocchio Di Lorenzo. Primo giallo al 44′: è per Fabbian per un intervento irregolare ai danni di McTominay. Al 53′ ammonito Buongiorno che trattiene Piccoli. A 68′ va due volte giù in area Vergara dopo un contatto ma non c’è niente. colpito al naso dal gomito sinistro da Parisi, l’arbitro non fischia e Conte impazzisce, iniziando ad urlare contro l’arbitro. La Penna si avvicina alla panchina azzurra e replica a brutto muso: “ho visto, ho visto“. Scintille per qualche minuto poi torna la calma. Gli azzurri hanno protestato anche per due mani in area di Comuzzo e Ranieri. Dopo il recupero Napoli-Fiorentina finisce 2-1.

La sentenza di Calvarese

Sui casi dubbi ha detto la sua sul suo profilo social l’ex arbitro Calvarese: “Positiva la prestazione di Federico La Penna al Maradona in Napoli-Fiorentina: giusto non concedere rigore né per il tocco di mano di Comuzzo (bracco in appoggio a terra) né per quello, presunto, di Ranieri. Bravo a concedere vantaggio sul contatto Pongracic-Hojlund prima del vantaggio di Vergara, giusti i gialli”.