Napoli-Fiorentina: probabili formazioni

Il Napoli ancora ferito dall'umiliante 3-0 subito a Genova prova a rialzarsi in un San Paolo semi deserto contro la Fiorentina di Stefano Pioli, ancora a punteggio pieno con due vittorie in due giornate (mercoledì il recupero con la Samp). Milik è di nuovo in vantaggio su Mertens per il ruolo di prima punta, confermati ai suoi fianchi Callejon e Insigne. A centrocampo Hamsik regista con Allan e Zielinski.

La Fiorentina schiera Dragowski in porta al posto dell'infortunato Lafont; a centrocampo torna Veretout dopo la squalifica, in attacco Eysseric, Pjaca e Mirallas si giocano un posto al fianco di Chiesa e Simeone.

Napoli-Fiorentina (ore 18): le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Allenatore: Carlo Ancelotti.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Eysseric. A disposizione: Allenatore: Stefano Pioli.

SPORTAL.IT | 15-09-2018 10:05